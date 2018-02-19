«Дискредитация такая идиотская и дешёвая»: Ермошина прокомментировала «вброс с паспортами»

Новости Беларуси. Выборы в местные Советы депутатов Республики Беларусь обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

Что происходило в течение этого дня? Как Вы рассказали, достаточно смешные жалобы иногда поступали, курьёзные.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Самое курьёзное – это тогда, когда пытаются избирательную кампанию дискредитировать. И, действительно, такие попытки сегодня происходили. И не только сегодня.

По сути дела, в Сеть запускались фейковые новости.

Более того, был распространён некий слух, даже с фотографией. Что в паспортах рисуют номер секретный и по этому номеру, с паспортом приходят в избирательный участок, в любой – так организуют «карусель» избирательную. И вот курсируют с этими паспортами с номерами по всему участкам, всем выдают избирательные бюллетени и так достигается голосование. Самое поразительное, что те, кто это рассказывает, вообще, не представляют, что такое «карусель». И что в наших условиях она просто не выживет. «Карусель» – это, когда одни и те же люди ездят по участкам. Когда это имеет смысл? Когда вся страна – один избирательный округ. Это – партийные списки. Выборы Президента, либо округ огромный. Скажите, на местных выборах как это возможно? Округ – несколько участков. Какая «карусель»? Ну, в Минске – 10 пусть будет участков в этом избирательном округе. Плюс – какие деньги нужны. О чём вы говорите? У нас проблема – бумагу и ручки купить, подарки молодым избирателям. А тут, понимаете, автобусы. И в итоге некоторые кандидаты показывают съёмки – блокбастер, как они гоняются за какими-то женщинами по двору, а потом – за мужчинами. Я уже сказала: «Харассмент», – как говорят американцы. Сплошное приставание. Причём, к лицам обоего пола.

И всё это выдаётся почему-то за «карусель».

С чего они решили, что это – оно? Непонятно. Сегодня – вброс с этими паспортами. Начали выяснять. Оказывается, молодой человек, который проживает в Мяделе. Там Мядель – на ушах. Говорят – приличная семья, мама – учительница, не простит ему это. Значит, приходит на один избирательный участок, говорит: «Я здесь проживаю, вот – договор найма». Проголосовал. Позвонили в Мядель. Они говорят: «Мы его и в списки не включали – действительно, в Минске живёт». Хорошо, всё, понятно. Кинулся в другую комиссию избирательную. И везде себя фотографирует, чтоб потом выложить, как ему всё разрешают. Говорит: «Я – студент, отбился от поезда. Документов нет. Простите, помогите». Дали и здесь проголосовать. Но он и до третьего участка дошёл, он там был представлен уже командировочным без документов. И вот наши сидят эти наивные «училки», верят на слово этому проходимцу, и он им рассказывает эту историю. Чтоб потом всё это выложить, да ещё с каким-то кодовым номером, и всей стране поведать этот ужас. Вы знаете, это – дискредитация такая идиотская и дешёвая. Вы знаете, противно читать и видеть просто.