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Итоги 2018 года. Всё самое важное в жизни Беларуси в одном материале

30 декабря 2018 19:07
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Новости Беларуси. Каждый день уходящего года в нашей стране был наполнен множеством событий – часто международного, еще чаще внутригосударственного и, конечно, личного значения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как и в любые другие двенадцать месяцев, были успехи и разочарования, победы и проигрыши, рождения и потери. Жизнь как жизнь.

Но были события, которые точно станут частью популярной в СМИ рубрики «Этот день в истории». О них – в репортаже Евгения Пустового.

Это было самое грандиозное представление последних лет в Беларуси. Театрализованная композиция – здесь 2000 артистов – стала не точкой, а восклицательным знаком парада. Тема малой родины – основной месседж 2018-го и большого праздника страны – Дня Независимости.

Итоги 2018 года. Всё самое важное в жизни Беларуси в одном материале-1

Итоги 2018 года. Всё самое важное в жизни Беларуси в одном материале-3

Итоги 2018 года. Всё самое важное в жизни Беларуси в одном материале-5

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Помня, чьи мы наследники, знаем, кто мы. Понимаем, какие силы и возможности заложены в наш генетический код. Осознаем, что сохранить белорусскую землю красивой и свободной – это святой долг перед поколениями, подарившими нам мир и свободу, главное обязательство перед детьми и внуками. Убежден, что наш внутренний духовный потенциал огромен.

«Мой родны кут» – святые для каждого белоруса слова в литературной форме в этом году наполнили содержанием. Особенно взялись за развитие периферии.

О развитии регионов договорились еще на Всебелорусском собрании. Начать решили с Орши.

Итоги 2018 года. Всё самое важное в жизни Беларуси в одном материале-8

Итоги 2018 года. Всё самое важное в жизни Беларуси в одном материале-10

Итоги 2018 года. Всё самое важное в жизни Беларуси в одном материале-12

Это восточные ворота Беларуси. Регион с хорошим индустриальным потенциалом. И на тебе – даже обычная заводская крыша протекает. Дело, правда, было не в ней. А в последней капле. Предупреждал же Президент, как надо работать.

Состояние Оршанского района как лакмусовая бумажка. Почему Президент принял жесткие решения в отношении отдельных чиновников?

Рокировка года: в правительстве – обновленная команда с новым капитаном. Вдумчивый и последовательный рыночник, Сергей Румас даже ярых оппонентов власти не раздражает.

Итоги 2018 года. Всё самое важное в жизни Беларуси в одном материале-15

Итоги 2018 года. Всё самое важное в жизни Беларуси в одном материале-17

Итоги 2018 года. Всё самое важное в жизни Беларуси в одном материале-19

Итоги 2018 года. Всё самое важное в жизни Беларуси в одном материале-21

Самое молодое в новейшей истории Беларуси правительство занялось улучшением бизнес-климата.

Новое правительство в Беларуси. Все кадровые перестановки в одном материале

Так называемый лжепредпринимательский указ почил в бозе. Уголовная ответственность лишь за отсутствие лицензии, в остальных случаях – штраф.

И если эти понятные и прозрачные правила игры победой года назвали деловые люди, то спортивным триумфом 2018-го, по мнению всех белорусов, стало выступление наших девушек на зимней Олимпиаде.

«С Богом», – в унисон эти слова произносила вся Беларусь.

Итоги 2018 года. Всё самое важное в жизни Беларуси в одном материале-24

Итоги 2018 года. Всё самое важное в жизни Беларуси в одном материале-26

Итоги 2018 года. Всё самое важное в жизни Беларуси в одном материале-28

Золото Анны Гуськовой, серебро Дарьи Домрачевой в гонке с массовым стартом и золото женской эстафетной четверки в биатлоне подняли коллективный дух нации.

Золото Анны Гуськовой на Олимпиаде-2018. Как это было

Летающая красавица. Что известно о белорусской фристайлистке Анне Гуськовой

Так же, как и успехам наших королев спорта, вся Беларусь неподдельно радовалась победам белорусских врачей. Мы в топ-20 трансплантационных держав мира.

Итоги 2018 года. Всё самое важное в жизни Беларуси в одном материале-31

И вот новая сенсация. Дети с одним из самых тяжелых пороков сердца рождаются раз в 10 лет, и им способны помочь лишь в нескольких медцентрах в мире. В Беларуси помогли.

«Сердце было остановлено на три с небольшим часа»: уникальную операцию провели 3-месячному мальчику в Минске

За жизнь трехмесячного ребенка в течение 14 часов боролись 12 ведущих врачей. Теперь в Беларуси растет свой Георгий Победитель.

Итоги 2018 года. Всё самое важное в жизни Беларуси в одном материале-34

Итоги 2018 года. Всё самое важное в жизни Беларуси в одном материале-36

Впрочем, появился в стране в этом году и общий дом молитвы для Всех Святых. Объектом года стал современный шедевр православного зодчества. На освящение престола приехал лично Святейший Патриарх Кирилл.

«Это очень большая радость»: освящение храма-памятника в честь Всех Святых патриархом Кириллом. Репортаж СТВ

В мире православного Востока этот один из самых высоких храмов-памятников. Но главное – здесь воплощены весь трагизм и величие нашей истории.

Итоги 2018 года. Всё самое важное в жизни Беларуси в одном материале-39

Итоги 2018 года. Всё самое важное в жизни Беларуси в одном материале-41

Итоги 2018 года. Всё самое важное в жизни Беларуси в одном материале-43

Итоги 2018 года. Всё самое важное в жизни Беларуси в одном материале-45

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода в Минске:
Нельзя было допустить, чтобы время стерло человеческие судьбы. Поэтому, посвящая храм Всем Святым, на тот момент было очевидным, что надо было посвятить его памяти всех, кто жил до нас.

Итоги 2018 года. Всё самое важное в жизни Беларуси в одном материале-48

Итоги 2018 года. Всё самое важное в жизни Беларуси в одном материале-50

А построить, вернее, воплотить его таким удалось благодаря твердой воле Президента и поддержке государства. Памятник сакрального искусства – это признак самодостаточных народов. Например, как храм Соломона. А у белорусского и еврейского этносов много общего.

Хотя бы то, что последняя мировая бойня унесла жизни каждого третьего еврея и каждого третьего жителя довоенной Беларуси. Скорбные даты года – 75-летие уничтожения белорусской Хатыни и Минского гетто, крупнейшего в Европе.

Итоги 2018 года. Всё самое важное в жизни Беларуси в одном материале-53

Итоги 2018 года. Всё самое важное в жизни Беларуси в одном материале-55

Итоги 2018 года. Всё самое важное в жизни Беларуси в одном материале-57

Поэтому неслучайно в этом же году три европейских лидера – Беларуси, Германии и Австрии – открыли вторую очередь мемориала «Тростенец».

Президент Беларуси, посещая мемориал «Тростенец»: Самым непостижимым явлением Второй мировой войны стали лагеря смерти

В чём задумка нового мемориала? Экскурсию по комплексу «Тростенец» провела архитектор Анна Аксёнова

Что называется, чтобы с высоты прожитых лет не оттенялись самые неудобные события истории – «Иди и смотри». Инициатива Минска: помня о трагическом прошлом, в настоящем строить созидательное будущее. Строить, учитывая опыт «Хельсинки-2», на фундаменте Мюнхенской конференции, которая стала «самой безопасной встречей года».

Итоги 2018 года. Всё самое важное в жизни Беларуси в одном материале-60

Минск собрал две сотни влиятельных политиков, бизнесменов, аналитиков и глав спецслужб.

Александр Лукашенко о «Хельсинки-2»: Лучше годы переговоров, чем один день войны

В этом году свой «пачэсны пасад між народами» – первые места среди большой восьмерки. А белорусский лидер – сябар для президентов из разных стран и континентов.

Наш глава государства засевал семена торгово-экономических отношений на полях саммитов и зондировал почву для диверсификации рынков сбыта. Разлетались по всему миру протокольные фотографии рукопожатий и умелые дипломатические па европейского политика Александра Лукашенко со своими коллегами.

Итоги 2018 года. Всё самое важное в жизни Беларуси в одном материале-63

Итоги 2018 года. Всё самое важное в жизни Беларуси в одном материале-65

Но, наводя международные мосты, Президент не меньшее внимание уделял открытию автомобильных мостов через «нашу Амазонку» и новых объектов: от модернизированных больниц районного масштаба до арен европейского уровня.

Итоги 2018 года. Всё самое важное в жизни Беларуси в одном материале-68

Мост в Житковичах, реконструкция Молодёжного театра, архив в Слуцке. Какие ещё подарки получила Беларусь к 7 ноября?

Самым большим открытием года, по мнению международных экспертов, стал белорусский безвиз, особенно актуальный перед II Европейскими играми. Туристический поток вырос на 20 %, а время пребывания без штампа в паспорте – в пять раз (до одного месяца).

Итоги 2018 года. Всё самое важное в жизни Беларуси в одном материале-71

Итоги 2018 года. Всё самое важное в жизни Беларуси в одном материале-73

Эрик Нойгебауэр, турист из Германии:
Мне очень понравилось гостить у белорусских приятелей. В Минск я влюбился. О Беларуси я слышал давно.

Ожидаемый жест гостеприимства от белорусских властей немецкий турист Эрик Нойгебауэр оценил международным жестом. Улетая, он обещал вернуться уже с компанией приятелей. На II Европейские игры.

Итоги 2018 года. Всё самое важное в жизни Беларуси в одном материале-76

Итоги 2018 года. Всё самое важное в жизни Беларуси в одном материале-78

Белорусская стратегия международного сотрудничества достигла космических высот. По крайней мере, планету Беларусь открыли для себя граждане мира – космонавты и астронавты из двух десятков стран.

Итоги 2018 года. Всё самое важное в жизни Беларуси в одном материале-81

Итоги 2018 года. Всё самое важное в жизни Беларуси в одном материале-83

«Даже не на пять, на пять с плюсом»: что говорили участники Международного космического конгресса в Беларуси

Но и при таком, можно сказать, взлете международного имиджа наши ученые не стали отрываться от родной земли. Региональные институты презентовали новые открытия в селекции, а ученые в тандеме с машиностроителями – новый чудо-комбайн, который лично испытал Президент.

Александр Лукашенко испытал новый суперкомбайн «Палессе GS2124»

О корнях нашего ментального кода белорусы заявляли и с главной музыкальной площадки Восточной Европы – сцены «Славянского базара», и в знаковых местах Беларуси. Так, во Дворце Независимости – одна из любимых фотографий Александра Лукашенко: «Планерка в поле на родной земле», которая объединяет пахаря с Президентом.

Итоги 2018 года. Всё самое важное в жизни Беларуси в одном материале-86

Итоги 2018 года. Всё самое важное в жизни Беларуси в одном материале-88

И земля силы – Трофимова криница – источник большой любви к малой родине. Которая не заканчивается лишь 2018-м.

Итоги 2018 года. Всё самое важное в жизни Беларуси в одном материале-91

Президент благоустраивает Трофимову криницу на своей малой родине

# Государственная политика в сфере социальной защиты # Александр Лукашенко # Протоиерей Федор Повный # Фотофакт

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