Итоги 2018 года. Всё самое важное в жизни Беларуси в одном материале

Новости Беларуси. Каждый день уходящего года в нашей стране был наполнен множеством событий – часто международного, еще чаще внутригосударственного и, конечно, личного значения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как и в любые другие двенадцать месяцев, были успехи и разочарования, победы и проигрыши, рождения и потери. Жизнь как жизнь. Но были события, которые точно станут частью популярной в СМИ рубрики «Этот день в истории». О них – в репортаже Евгения Пустового. Это было самое грандиозное представление последних лет в Беларуси. Театрализованная композиция – здесь 2000 артистов – стала не точкой, а восклицательным знаком парада. Тема малой родины – основной месседж 2018-го и большого праздника страны – Дня Независимости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Помня, чьи мы наследники, знаем, кто мы. Понимаем, какие силы и возможности заложены в наш генетический код. Осознаем, что сохранить белорусскую землю красивой и свободной – это святой долг перед поколениями, подарившими нам мир и свободу, главное обязательство перед детьми и внуками. Убежден, что наш внутренний духовный потенциал огромен. «Мой родны кут» – святые для каждого белоруса слова в литературной форме в этом году наполнили содержанием. Особенно взялись за развитие периферии. О развитии регионов договорились еще на Всебелорусском собрании. Начать решили с Орши.

Это восточные ворота Беларуси. Регион с хорошим индустриальным потенциалом. И на тебе – даже обычная заводская крыша протекает. Дело, правда, было не в ней. А в последней капле. Предупреждал же Президент, как надо работать. Состояние Оршанского района как лакмусовая бумажка. Почему Президент принял жесткие решения в отношении отдельных чиновников? Рокировка года: в правительстве – обновленная команда с новым капитаном. Вдумчивый и последовательный рыночник, Сергей Румас даже ярых оппонентов власти не раздражает.

Самое молодое в новейшей истории Беларуси правительство занялось улучшением бизнес-климата. Новое правительство в Беларуси. Все кадровые перестановки в одном материале Так называемый лжепредпринимательский указ почил в бозе. Уголовная ответственность лишь за отсутствие лицензии, в остальных случаях – штраф. И если эти понятные и прозрачные правила игры победой года назвали деловые люди, то спортивным триумфом 2018-го, по мнению всех белорусов, стало выступление наших девушек на зимней Олимпиаде. «С Богом», – в унисон эти слова произносила вся Беларусь.

Золото Анны Гуськовой, серебро Дарьи Домрачевой в гонке с массовым стартом и золото женской эстафетной четверки в биатлоне подняли коллективный дух нации. Золото Анны Гуськовой на Олимпиаде-2018. Как это было Летающая красавица. Что известно о белорусской фристайлистке Анне Гуськовой Так же, как и успехам наших королев спорта, вся Беларусь неподдельно радовалась победам белорусских врачей. Мы в топ-20 трансплантационных держав мира.

И вот новая сенсация. Дети с одним из самых тяжелых пороков сердца рождаются раз в 10 лет, и им способны помочь лишь в нескольких медцентрах в мире. В Беларуси помогли. «Сердце было остановлено на три с небольшим часа»: уникальную операцию провели 3-месячному мальчику в Минске За жизнь трехмесячного ребенка в течение 14 часов боролись 12 ведущих врачей. Теперь в Беларуси растет свой Георгий Победитель.

Впрочем, появился в стране в этом году и общий дом молитвы для Всех Святых. Объектом года стал современный шедевр православного зодчества. На освящение престола приехал лично Святейший Патриарх Кирилл. «Это очень большая радость»: освящение храма-памятника в честь Всех Святых патриархом Кириллом. Репортаж СТВ В мире православного Востока этот один из самых высоких храмов-памятников. Но главное – здесь воплощены весь трагизм и величие нашей истории.

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода в Минске:

Нельзя было допустить, чтобы время стерло человеческие судьбы. Поэтому, посвящая храм Всем Святым, на тот момент было очевидным, что надо было посвятить его памяти всех, кто жил до нас.

А построить, вернее, воплотить его таким удалось благодаря твердой воле Президента и поддержке государства. Памятник сакрального искусства – это признак самодостаточных народов. Например, как храм Соломона. А у белорусского и еврейского этносов много общего. Хотя бы то, что последняя мировая бойня унесла жизни каждого третьего еврея и каждого третьего жителя довоенной Беларуси. Скорбные даты года – 75-летие уничтожения белорусской Хатыни и Минского гетто, крупнейшего в Европе.

Поэтому неслучайно в этом же году три европейских лидера – Беларуси, Германии и Австрии – открыли вторую очередь мемориала «Тростенец». Президент Беларуси, посещая мемориал «Тростенец»: Самым непостижимым явлением Второй мировой войны стали лагеря смерти В чём задумка нового мемориала? Экскурсию по комплексу «Тростенец» провела архитектор Анна Аксёнова Что называется, чтобы с высоты прожитых лет не оттенялись самые неудобные события истории – «Иди и смотри». Инициатива Минска: помня о трагическом прошлом, в настоящем строить созидательное будущее. Строить, учитывая опыт «Хельсинки-2», на фундаменте Мюнхенской конференции, которая стала «самой безопасной встречей года».

Минск собрал две сотни влиятельных политиков, бизнесменов, аналитиков и глав спецслужб. Александр Лукашенко о «Хельсинки-2»: Лучше годы переговоров, чем один день войны В этом году свой «пачэсны пасад між народами» – первые места среди большой восьмерки. А белорусский лидер – сябар для президентов из разных стран и континентов. Наш глава государства засевал семена торгово-экономических отношений на полях саммитов и зондировал почву для диверсификации рынков сбыта. Разлетались по всему миру протокольные фотографии рукопожатий и умелые дипломатические па европейского политика Александра Лукашенко со своими коллегами.

Но, наводя международные мосты, Президент не меньшее внимание уделял открытию автомобильных мостов через «нашу Амазонку» и новых объектов: от модернизированных больниц районного масштаба до арен европейского уровня.

Мост в Житковичах, реконструкция Молодёжного театра, архив в Слуцке. Какие ещё подарки получила Беларусь к 7 ноября? Самым большим открытием года, по мнению международных экспертов, стал белорусский безвиз, особенно актуальный перед II Европейскими играми. Туристический поток вырос на 20 %, а время пребывания без штампа в паспорте – в пять раз (до одного месяца).

Эрик Нойгебауэр, турист из Германии:

Мне очень понравилось гостить у белорусских приятелей. В Минск я влюбился. О Беларуси я слышал давно. Ожидаемый жест гостеприимства от белорусских властей немецкий турист Эрик Нойгебауэр оценил международным жестом. Улетая, он обещал вернуться уже с компанией приятелей. На II Европейские игры.

Белорусская стратегия международного сотрудничества достигла космических высот. По крайней мере, планету Беларусь открыли для себя граждане мира – космонавты и астронавты из двух десятков стран.

«Даже не на пять, на пять с плюсом»: что говорили участники Международного космического конгресса в Беларуси Но и при таком, можно сказать, взлете международного имиджа наши ученые не стали отрываться от родной земли. Региональные институты презентовали новые открытия в селекции, а ученые в тандеме с машиностроителями – новый чудо-комбайн, который лично испытал Президент. Александр Лукашенко испытал новый суперкомбайн «Палессе GS2124» О корнях нашего ментального кода белорусы заявляли и с главной музыкальной площадки Восточной Европы – сцены «Славянского базара», и в знаковых местах Беларуси. Так, во Дворце Независимости – одна из любимых фотографий Александра Лукашенко: «Планерка в поле на родной земле», которая объединяет пахаря с Президентом.