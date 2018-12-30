Итоги 2018 года. Всё самое важное в жизни Беларуси в одном материале
Новости Беларуси. Каждый день уходящего года в нашей стране был наполнен множеством событий – часто международного, еще чаще внутригосударственного и, конечно, личного значения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как и в любые другие двенадцать месяцев, были успехи и разочарования, победы и проигрыши, рождения и потери. Жизнь как жизнь.
Но были события, которые точно станут частью популярной в СМИ рубрики «Этот день в истории». О них – в репортаже Евгения Пустового.
Это было самое грандиозное представление последних лет в Беларуси. Театрализованная композиция – здесь 2000 артистов – стала не точкой, а восклицательным знаком парада. Тема малой родины – основной месседж 2018-го и большого праздника страны – Дня Независимости.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Помня, чьи мы наследники, знаем, кто мы. Понимаем, какие силы и возможности заложены в наш генетический код. Осознаем, что сохранить белорусскую землю красивой и свободной – это святой долг перед поколениями, подарившими нам мир и свободу, главное обязательство перед детьми и внуками. Убежден, что наш внутренний духовный потенциал огромен.
«Мой родны кут» – святые для каждого белоруса слова в литературной форме в этом году наполнили содержанием. Особенно взялись за развитие периферии.
О развитии регионов договорились еще на Всебелорусском собрании. Начать решили с Орши.
Это восточные ворота Беларуси. Регион с хорошим индустриальным потенциалом. И на тебе – даже обычная заводская крыша протекает. Дело, правда, было не в ней. А в последней капле. Предупреждал же Президент, как надо работать.
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Рокировка года: в правительстве – обновленная команда с новым капитаном. Вдумчивый и последовательный рыночник, Сергей Румас даже ярых оппонентов власти не раздражает.
Самое молодое в новейшей истории Беларуси правительство занялось улучшением бизнес-климата.
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Так называемый лжепредпринимательский указ почил в бозе. Уголовная ответственность лишь за отсутствие лицензии, в остальных случаях – штраф.
И если эти понятные и прозрачные правила игры победой года назвали деловые люди, то спортивным триумфом 2018-го, по мнению всех белорусов, стало выступление наших девушек на зимней Олимпиаде.
«С Богом», – в унисон эти слова произносила вся Беларусь.
Золото Анны Гуськовой, серебро Дарьи Домрачевой в гонке с массовым стартом и золото женской эстафетной четверки в биатлоне подняли коллективный дух нации.
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Так же, как и успехам наших королев спорта, вся Беларусь неподдельно радовалась победам белорусских врачей. Мы в топ-20 трансплантационных держав мира.
И вот новая сенсация. Дети с одним из самых тяжелых пороков сердца рождаются раз в 10 лет, и им способны помочь лишь в нескольких медцентрах в мире. В Беларуси помогли.
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За жизнь трехмесячного ребенка в течение 14 часов боролись 12 ведущих врачей. Теперь в Беларуси растет свой Георгий Победитель.
Впрочем, появился в стране в этом году и общий дом молитвы для Всех Святых. Объектом года стал современный шедевр православного зодчества. На освящение престола приехал лично Святейший Патриарх Кирилл.
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В мире православного Востока этот один из самых высоких храмов-памятников. Но главное – здесь воплощены весь трагизм и величие нашей истории.
Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода в Минске:
Нельзя было допустить, чтобы время стерло человеческие судьбы. Поэтому, посвящая храм Всем Святым, на тот момент было очевидным, что надо было посвятить его памяти всех, кто жил до нас.
А построить, вернее, воплотить его таким удалось благодаря твердой воле Президента и поддержке государства. Памятник сакрального искусства – это признак самодостаточных народов. Например, как храм Соломона. А у белорусского и еврейского этносов много общего.
Хотя бы то, что последняя мировая бойня унесла жизни каждого третьего еврея и каждого третьего жителя довоенной Беларуси. Скорбные даты года – 75-летие уничтожения белорусской Хатыни и Минского гетто, крупнейшего в Европе.
Поэтому неслучайно в этом же году три европейских лидера – Беларуси, Германии и Австрии – открыли вторую очередь мемориала «Тростенец».
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Что называется, чтобы с высоты прожитых лет не оттенялись самые неудобные события истории – «Иди и смотри». Инициатива Минска: помня о трагическом прошлом, в настоящем строить созидательное будущее. Строить, учитывая опыт «Хельсинки-2», на фундаменте Мюнхенской конференции, которая стала «самой безопасной встречей года».
Минск собрал две сотни влиятельных политиков, бизнесменов, аналитиков и глав спецслужб.
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В этом году свой «пачэсны пасад між народами» – первые места среди большой восьмерки. А белорусский лидер – сябар для президентов из разных стран и континентов.
Наш глава государства засевал семена торгово-экономических отношений на полях саммитов и зондировал почву для диверсификации рынков сбыта. Разлетались по всему миру протокольные фотографии рукопожатий и умелые дипломатические па европейского политика Александра Лукашенко со своими коллегами.
Но, наводя международные мосты, Президент не меньшее внимание уделял открытию автомобильных мостов через «нашу Амазонку» и новых объектов: от модернизированных больниц районного масштаба до арен европейского уровня.
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Самым большим открытием года, по мнению международных экспертов, стал белорусский безвиз, особенно актуальный перед II Европейскими играми. Туристический поток вырос на 20 %, а время пребывания без штампа в паспорте – в пять раз (до одного месяца).
Эрик Нойгебауэр, турист из Германии:
Мне очень понравилось гостить у белорусских приятелей. В Минск я влюбился. О Беларуси я слышал давно.
Ожидаемый жест гостеприимства от белорусских властей немецкий турист Эрик Нойгебауэр оценил международным жестом. Улетая, он обещал вернуться уже с компанией приятелей. На II Европейские игры.
Белорусская стратегия международного сотрудничества достигла космических высот. По крайней мере, планету Беларусь открыли для себя граждане мира – космонавты и астронавты из двух десятков стран.
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Но и при таком, можно сказать, взлете международного имиджа наши ученые не стали отрываться от родной земли. Региональные институты презентовали новые открытия в селекции, а ученые в тандеме с машиностроителями – новый чудо-комбайн, который лично испытал Президент.
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О корнях нашего ментального кода белорусы заявляли и с главной музыкальной площадки Восточной Европы – сцены «Славянского базара», и в знаковых местах Беларуси. Так, во Дворце Независимости – одна из любимых фотографий Александра Лукашенко: «Планерка в поле на родной земле», которая объединяет пахаря с Президентом.
И земля силы – Трофимова криница – источник большой любви к малой родине. Которая не заканчивается лишь 2018-м.