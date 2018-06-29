Президент Беларуси, посещая мемориал «Тростенец»: Самым непостижимым явлением Второй мировой войны стали лагеря смерти

Новости Беларуси. В Минске с участием президентов Европы открыт мемориал «Тростенец» – белорусский «Освенцим». По количеству уничтоженных в нем людей лагерь смерти четвертый на континенте и первый на постсоветском пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь последний приют нашли сотни тысяч жертв нацизма, жители оккупированных стран и граждане Германии и Австрии. В траурном мероприятии европейского масштаба участвовали сразу три президента – Беларуси, Германии и Австрии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Боль памяти о страшных событиях Второй мировой войны собрала нас сегодня вместе. Приятно уже то, что мы как одна семья, и мне кажется, это главный символ нашей сегодняшней встречи. Мы, представители разных народов, вероисповеданий, жители разных государств, политики, общественные деятели, находимся здесь потому, что помним трагические уроки общей истории.

Самым непостижимым явлением Второй мировой войны стали лагеря смерти. На территории одного из них, крупнейшего по числу жертв, мы открываем новый мемориальный объект «Благовщина». Дорогой смерти здесь суждено было пройти евреям из Берлина, Бремена, Вены, Дортмунда, Праги и других европейских городов. Здесь покоится прах и белорусского мирного населения, подпольщиков и советских военнопленных, которые были уничтожены. Палачи, зомбированные и управляемые антигуманной нацистской идеей, уничтожали всех, кто не соответствовал их извращенному представлению о новом порядке и мироустройстве.

Инициатива Беларуси – создание электронной книги памяти жертв «Тростенца», чтобы помнили. И предложение о диалоге по сохранению мироустройства, чтобы не повторилась подобная трагедия. Александр Лукашенко:

Послевоенное устройство на многие десятилетия обеспечило баланс безопасности и мира на континенте, и казалось, что уроки Второй мировой войны, общие для всех, навсегда усвоены человечеством. Но сегодня мы видим, что прошлое нас не оставляет. Многие не признают государственных границ. Мировое сообщество снова сталкивается с демонами нетерпимости, которые разжигают ненависть и провоцируют насилие.

Поэтому Беларусь убеждена в необходимости начать новый масштабный международный диалог, направленный на преодоление всех противоречий. Диалог, дефицит которого отчетливо ощущается в нынешних геополитических отношениях. Только через доверие, уважение и открытый, честный разговор мы сможем прийти к реальному укреплению международной безопасности, сообща противостоять враждебности, ненависти, фанатизму, обеспечить нашим детям счастливое будущее. И не важно, где состоится этот диалог. Абсолютно не важно. И даже не важно в рамках какой организации, действующей или вновь созданной нами, произойдет этот диалог.