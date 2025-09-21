Новости по тегу #Протоиерей Федор Повный

В тот вечер (2 октября 2015-го на ступенях Храма-памятника в честь Всех Святых) пришли белорусы не для хлеба и зрелищ, а осознавая, что мир на родной и свободной земле дороже всего. Ведь события 2014 года в Украине испугали тогда не на шутку.
Участники дискуссии также посетили крипту мемориального комплекса. В память о подвиге наших предков студенты, преподаватели и почетные гости совершили молитву перед саркофагом с останками жертв концлагеря «Тростенец».
«Мы должны быть всегда готовы к новым атакам».
Когда поднял руку и сказал – вы лучшие, вы молодцы – это вдохновило всех!
«Александр Григорьевич Лукашенко – мудрый правитель».
Национальная идея белорусов – стоять в правде, служить истине. И именно эту идею подхватил и озвучил наш Президент.
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