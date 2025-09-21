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Новости по тегу #Протоиерей Федор Повный

Повный: в Храме-памятнике захоронена земля с места гибели ближайшего родственника семьи Президента
21 сентября 2025 17:36

Повный: в Храме-памятнике захоронена земля с места гибели ближайшего родственника семьи Президента

Молодёжь и представители религиозных конфессий обсудили роль религии в годы ВОВ
25 февраля 2025 13:48

Молодёжь и представители религиозных конфессий обсудили роль религии в годы ВОВ

Протоиерей Фёдор Повный: революция – это технология, противник убил свою совесть на корню
25 января 2025 13:59

Протоиерей Фёдор Повный: революция – это технология, противник убил свою совесть на корню

Никто от Президента не ожидал иного! Воскресенский вспомнил выход Лукашенко с автоматом
24 января 2025 16:15

Никто от Президента не ожидал иного! Воскресенский вспомнил выход Лукашенко с автоматом

Фёдор Повный: силы Александра Лукашенко направлены на недопущение разногласий, в том числе из-за веры
17 декабря 2024 16:22

Фёдор Повный: силы Александра Лукашенко направлены на недопущение разногласий, в том числе из-за веры

Протоиерей Федор Повный: наш Президент первый встал на защиту исторической правды
12 ноября 2024 16:07

Протоиерей Федор Повный: наш Президент первый встал на защиту исторической правды

В Минске завершился велопробег в честь 80-летия освобождения Беларуси
13 июля 2024 11:21

В Минске завершился велопробег в честь 80-летия освобождения Беларуси

Православный мир в ожидании Пасхи! Как белорусские верующие отмечают Страстную субботу?
04 мая 2024 18:11

Православный мир в ожидании Пасхи! Как белорусские верующие отмечают Страстную субботу?

Капсулы с землёй из мест захоронения белорусов, погибших в России, привезли в Минск
02 апреля 2024 14:29

Капсулы с землёй из мест захоронения белорусов, погибших в России, привезли в Минск

В Минске стартовал благотворительный проект «С добрым сердцем в каждый дом»
18 января 2024 18:35

В Минске стартовал благотворительный проект «С добрым сердцем в каждый дом»

Дед Мороз и Снегурочка на вертолёте! Чем удивил праздник у минского Дома милосердия?
13 января 2024 17:29

Дед Мороз и Снегурочка на вертолёте! Чем удивил праздник у минского Дома милосердия?

Памятник святому князю Александру Невскому открыли в Минске
14 ноября 2023 14:27

Памятник святому князю Александру Невскому открыли в Минске