Президенты Беларуси и России в формате «один на один» обсудили аспекты белорусско-российских отношений
Новости Беларуси. В отношениях Минска и Москвы многие проблемные вопросы нужно решать на перспективу. Такую необходимость отметил Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным в Кремле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
29 декабря глава белорусского государства с рабочим визитом находится в Москве.
Напомним, на этой неделе это уже второй межгосударственный диалог на высшем уровне. А всего в уходящем году президенты Беларуси и России встречались 13 раз.
Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным: «Многие проблемы надо решать на перспективу»
Переговоры прошли в формате «один на один». В центре внимания президентов – аспекты белорусско-российских отношений, в том числе и «болевые точки» союзной интеграции. Речь о создании равных условий для предприятий в формате ЕАЭС, последствий для нашей экономики от российского налогового маневра, формирования цен на энергоносители.
После встречи 25 декабря стороны работали над вопросами создания двусторонней группы. Детально прорабатывались темы, которые необходимо обсудить в первую очередь, чтобы они не стали препятствием на пути интеграции.
Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. О чём говорили президенты?
Главы государств также тепло поздравили народы Беларуси и России с наступающими праздниками. А Владимир Путин предложил сделать встречи накануне Нового года еще одной межгосударственной традицией.