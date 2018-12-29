Президенты Беларуси и России в формате «один на один» обсудили аспекты белорусско-российских отношений

Новости Беларуси. В отношениях Минска и Москвы многие проблемные вопросы нужно решать на перспективу. Такую необходимость отметил Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным в Кремле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, на этой неделе это уже второй межгосударственный диалог на высшем уровне. А всего в уходящем году президенты Беларуси и России встречались 13 раз.

Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным: «Многие проблемы надо решать на перспективу»

Переговоры прошли в формате «один на один». В центре внимания президентов – аспекты белорусско-российских отношений, в том числе и «болевые точки» союзной интеграции. Речь о создании равных условий для предприятий в формате ЕАЭС, последствий для нашей экономики от российского налогового маневра, формирования цен на энергоносители.