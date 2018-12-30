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Президенты Беларуси и России обменялись поздравлениями с Новым годом и Рождеством

30 декабря 2018 13:51
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Новости Беларуси. Лидеры Беларуси и России обменялись поздравлениями с Новым годом и Рождеством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В своем послании Владимиру Путину Александр Лукашенко выразил убеждение, что дальнейшая кропотливая работа по соблюдению национальных интересов двух стран в рамках Союзного государства, основанная на глубоком доверии и уважении, придаст серьезный импульс развитию всего спектра двусторонних отношений.

Президенты Беларуси и России обменялись поздравлениями с Новым годом и Рождеством-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В наступающем году мы отмечаем знаменательную дату – двадцатилетие со дня подписания Договора о создании Союзного государства. Республика Беларусь и Российская Федерация прошли непростой путь, но сегодня с уверенностью можно говорить о том, что союз двух народов состоялся. Воля белорусов и россиян к единению, как и прежде, будет служить прочным основанием для интеграционного строительства, многопланового сотрудничества и формирования общей новейшей истории.

Президенты Беларуси и России обменялись поздравлениями с Новым годом и Рождеством-4

Владимир Путин в новогоднем поздравлении белорусскому лидеру констатировал, что, опираясь на добрые традиции дружбы и добрососедства, российско-белорусское сотрудничество плодотворно развивается в политической, экономической, гуманитарной и других областях.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Фотофакт

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