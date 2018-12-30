Президенты Беларуси и России обменялись поздравлениями с Новым годом и Рождеством

В своем послании Владимиру Путину Александр Лукашенко выразил убеждение, что дальнейшая кропотливая работа по соблюдению национальных интересов двух стран в рамках Союзного государства, основанная на глубоком доверии и уважении, придаст серьезный импульс развитию всего спектра двусторонних отношений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В наступающем году мы отмечаем знаменательную дату – двадцатилетие со дня подписания Договора о создании Союзного государства. Республика Беларусь и Российская Федерация прошли непростой путь, но сегодня с уверенностью можно говорить о том, что союз двух народов состоялся. Воля белорусов и россиян к единению, как и прежде, будет служить прочным основанием для интеграционного строительства, многопланового сотрудничества и формирования общей новейшей истории.