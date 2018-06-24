В чём задумка нового мемориала? Экскурсию по комплексу «Тростенец» провела архитектор Анна Аксёнова

Новости Беларуси. Мемориальный комплекс «Тростенец» – символ боли и скорби. В годы войны – четвертый в Европе и самый крупный на территории СССР концлагерь по количеству уничтоженных в нем людей.

Уже почти три года для туристов доступны Дорога памяти и монумент «Врата Памяти». Это первая очередь мемориального комплекса. А 25 июня откроется вторая – кладбище в Благовщине. Не дожидаясь официальной церемонии, ведущая программы «Неделя» Юлия Огнева отправилась туда с главным архитектором проекта Анной Аксёновой. Юлия Огнева, СТВ:

Анна Алексеевна, вы достаточно часто тут бываете, с какими чувствами приходите?

Анна Аксёнова, главный архитектор проектов УП «Минскпроект»:

Приходится приходить сюда часто, особенно в последнее время, когда уже ускорили строители темп. Чувства удручающие, печальные. Юлия Огнева:

В чем задумка?

Анна Аксёнова:

Конкретно, депортированных из Европы, гражданское население привозили в вагонах. Накануне их собирали, им обещали, что жизнь там, куда их отвезут, будет достойная. Просили собрать лучшие вещи. Здесь то место, где еще есть надежда.

Юлия Огнева:

Я так понимаю, это символизирует вагоны, да? Но здесь цифра 150 тысяч, которые здесь погребены. Наверняка, это не только люди, которые были депортированы?

Анна Аксёнова:

Списки, которые предоставлены нам, включают 23 тысячи человек, депортированных из Европы. Юлия Огнева:

Но официальная цифра – 150 тысяч. Анна Аксёнова:

Да, официальная цифра 150 тысяч. Изучая все материалы, я пришла к выводу, что где же те остальные – более 100 тысяч? Почему они не увековечены? Значит, их имена где-то еще белым пятном остались для изучения историкам.

Эта дорога подводит нас к очередной площади Парадокс. Она символизирует трансформацию сознания тех, кого сюда везли на уничтожение. Они уже понимают, приходят к осознанию того, что всё. Они видят это небо, это окружение в последний раз.

И мы продолжаем свой путь и идем до площади Смерти, где уже понятен был исход.

Это мемориальная стела, которая дает информацию нам о всей истории этого места – краткую информацию на трех языках. Ее продолжение идет вдоль границы захоронений.

Отдельно я хотела бы обозначить тему нашу и остановиться на этих пилонах. Они символизируют бревна, на которых сжигали узников. Когда исход войны был обозначен, эсэсовцы начали выкапывать трупы из этих могил и укладывать их на бревна, обливать жидкостью и поджигать.

Цвет этой древесины подобран под цвет пепла, а нижняя часть облицована нержавеющей полированной сталью, чтобы отражалась действительность и создавалась иллюзорность.

Входим на территорию кладбища. Всего было выявлено 34 могилы рва. Это были такие рвы до 50-60 метров длиной, глубиной и шириной до 5 метров. Архитектурно мы их обыграли очень тактично: из стального листа сделали такой борт и засыпку выполнили из черного гранита колотого. В торцах положили плиты 2 на 2 метра. Здесь в присутствии археолога велись все земляные работы.

И 25 июня здесь состоится митинг по захоронению останков именно в этой могиле. Будет считаться, что эта территория действительно будет называться кладбищем.

Основная идея нашего проекта – восстановить историческую достоверность и увековечить память тех граждан разных возрастов и национальностей, которые здесь покоятся. Юлия Огнева:

Пусть покоятся с миром.