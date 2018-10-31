Александр Лукашенко о «Хельсинки-2»: Лучше годы переговоров, чем один день войны

Новости Беларуси. Сегодня нет более важного вопроса, чем сохранение мира на планете. Об этом заявил Президент Беларуси на открытии встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не один год конфликты продолжаются на Ближнем Востоке и в Азии. Усиливается влияние радикальных исламистских группировок в Африке. Настоящая война разразилась буквально и у нашего порога: ситуация в Украине до сих пор не стабилизировалась. Масла в огонь подливают торговые и экономические войны. Наша планета подошла к краю пропасти, за которой находится глобальный конфликт, резюмировал Президент Беларуси. И даже самые крупные державы уже не могут выступать гарантом стабильности.

А на традиционных антикризисных международных площадках, к примеру, в рамках ОБСЕ или ООН, сегодня участники все больше лоббируют только свои интересы. Александр Лукашенко на Мюнхенской конференции по безопасности: «Великие державы теряют статус гарантов стабильности» В этой ситуации Минск предлагает пересмотреть формат мировых отношений и выступает с инициативой организации новой площадки для переговоров «Хельсинки-2».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На открытии летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ здесь, в Минске, в июле прошлого года белорусской стороной была предложена идея нового Хельсинского процесса. Тогда мы нередко слышали, что, мол, Беларусь слишком наивна, выдвигая такого рода предложения. Будем откровенны: некоторые намекали на то, что и не это дело Беларуси. Некоторыми белорусская инициатива даже была воспринята как предложение о пересмотре действующей региональной системы безопасности (которая, кстати, не работает). Хочу подчеркнуть: мы никогда не предлагали ничего перечеркивать. А сегодня замечаем, что количество сторонников этой идеи растет. Наша страна исходит из того, что в условиях, когда эта система дает сбой (а ведь она не позволила предотвратить кровавые конфликты в Европе, например, в Югославии, той же Украине), нужно принимать меры, чтобы восстановить ее эффективную работу. Ну, или заменить, если не получится восстановить. Но для этого нужен диалог всех заинтересованных.

При этом Беларусь не является инструментом какой-то третьей стороны. Наше предложение – не попытка вернуться к предыдущим инициативам. Белорусское государство выступает за инклюзивный диалог, даже если нет гарантий того, что он завершится конкретным результатом. Лучше годы переговоров в данном случае, чем один день войны. Полагаем настоятельно необходимым в нынешней обстановке развитие межгосударственных отношений, в том числе неформальных, причем по любой тематике в сфере безопасности где это возможно или где у сторон-оппонентов есть совпадающие интересы. Мы не претендуем на монополию данной инициативы: понимаем, что ее реализация зависит от согласия многих, в первую очередь – ключевых игроков. Но в современных условиях, когда великие державы не могут договориться, свою важную роль могут и должны сыграть другие страны.

Понимаем, что такой диалог в то же время будет значительно отличаться от того, который был в рамках процесса «Хельсинки». И вообще «Хельскинки-2» скорее метафора для обозначения сути нового процесса поиска современных путей и способов уйти от опасности большого конфликта. Премьер-министр Сербии поблагодарила Александра Лукашенко за поддержку их народа в сложное время Чтобы противостоять современным вызовам, в частности, терроризму и кибертерроризму, Президент предложил провести в Беларуси совместную конференцию ООН и ОБСЕ по этим вопросам. Беларусь выступила с инициативой возобновления работы так называемой группы мудрецов, в которую вошли бы мировые эксперты и политики.

Делегаты Мюнхенской конференции по безопасности заявили о совершенствовании формата минских соглашений Но главной проблемой в Европе сегодня остается ситуация на востоке Украины. С момента оглашения минских договоренностей прошло три года, но они до конца так и не реализованы. А ни один из переговорных форматов не привел к единственно верному решению вопроса – завершению конфликта в Донбассе. Его эскалация продолжается. Только в Беларусь за время украинского конфликта приехали несколько десятков тысяч беженцев. К слову, все они нашли второй дом в нашей стране. Напряжение ощущается и на белорусско-украинской границе. Наша страна вынуждена укреплять это направление, так как участились случаи незаконных поставок оружия. Но главное, что продолжают гибнуть люди. Очевидно, что усилий, которое прилагает мировое сообщество для разрешения этого конфликта, недостаточно. Беларусь в свою очередь готова оказывать всяческое содействие мирному и скорейшему урегулированию ситуации в Донбассе.

Александр Лукашенко:

Беларусь – небольшое государство, но мы готовы вносить свою лепту в разрешение тех или иных конфликтов. Что мы, в принципе, уже делаем. Но хотим ощущать нашу большую востребованность со стороны основных мировых игроков. Я уже говорил: мы не напрашиваемся в миротворцы и посредники (наверное, это и не наша миссия). Но, учитывая то, что я сказал по беженцам, мигрантам, учитывая то, что мы каждый день задерживаем десятки, а то и сотни стволов разного рода оружия на границе, и мы вынуждены сегодня тратить колоссальные деньги, чтобы закрыть для подобных террористов и торговцев оружием границу с Украиной. 1200 километров. К этому добавьте, что у нас с Украиной огромный товарооборот. Фактически, конфликт на нашей земле, даже не у нашего порога. Поэтому мы так обеспокоены этой ситуацией.

Проще говоря, мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведение выборов в Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины. Наши предложения основаны на том уважении со стороны украинского народа, той позиции и той роли, которую играет Беларусь с самого начала этого конфликта. Мы готовы решить эту проблему, только если будем уверены, что основные мировые игроки хотят мира в нашем общем европейском доме. Если нет заинтересованных в том, чтобы разогревать ситуацию в Украине и сделать Украину опорной точкой противостояния или противодействия против России и Беларуси. Чтобы воплотить предложения, которые я высказал, на практике, надо их обсуждать за столом переговоров с участием всех вовлеченных сторон. Ну и давайте будем честны, я уже давно об этом сказал: если нам не удастся привлечь за этот стол Соединенные Штаты Америки, вряд ли мы достигнем цели.

Президент затронул вопросы демократии и прав человека. Беларусь в этом ключе нередко подвергается критике со стороны западных партнеров. Александр Лукашенко отметил, что если предпринимать резкие шаги в этом направлении, это не приведет к устойчивому результату. Зачастую на Западе требуют сиюминутных решений. В целом в основе соблюдения прав и свобод человека – стабильная социально-экономическая ситуация в стране. Этим вопросам нужно уделять больше внимания, в том числе активизации торгового взаимодействия Беларуси с Западной Европой.

Александр Лукашенко:

Нам говорят, что Европа заинтересована в суверенитете Беларуси, ее независимости. При этом отдельные наши западные партнеры в восторге от позиции Минска по Абхазии и Осетии, по Крыму и Донбассу. Однако, как только доходит до конкретных вопросов взаимодействия, то у нас, оказывается, есть проблемы с правами человека. Здесь уместно напомнить, что развитая европейская демократия формировалась столетиями, а от нас хотят рывка за пару десятков лет. Если делать это скачкообразно, через давление, результат будет неустойчив. Мы не уверены, что Запад, который так активно – скажем мягко – не навязывает, а продвигает свою демократию нам и постсоветским республикам, прежде всего сохранит ее. Давайте посмотрим, что произойдет с демократией в Западной Европе. Если уже продвинутые немцы (извините меня, мы договорились откровенно говорить) не оценили роль Меркель в современной истории и пытаются выбросить ее на задворки истории – тогда я могу просто поздравить.

Посмотрите, какие процессы происходят у вас, на Западе, в государствах. А вы талдычите по-прежнему о какой-то демократии, даже не пытаясь изучить, какие процессы происходят здесь, на постсоветском пространстве. Я часто говорю: вы скоро приедете к нам учиться нашей демократии, потому что в основе ее лежит стабильность и нормальная жизнь людей. Девчонки в школу не должны бояться ходить в юбках. О какой демократии здесь можно говорить? О каких правах человека можно говорить? И вы хотите нам навязать эти нормы и принципы. Может, мы когда-то придем к этому. Но не сегодня. И не потому, что я этого не понимаю. Этого не понимают наши народы. Поэтому надо быть более терпеливыми и заострять свое внимание на тех проблемах, которые нужно решать во имя истинной демократии. Для нас одной из ключевых составляющих не только фундаментальных прав человека, но и безопасности, была и остается социально-экономическая сфера. То есть будут нормально жить люди – будет всякая демократия.