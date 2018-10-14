«Это очень большая радость»: освящение храма-памятника в честь Всех Святых патриархом Кириллом. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Минск принимает главу Русской православной церкви. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в белорусскую столицу 13 октября, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В этот же день он возглавил службу в Свято-Духовом кафедральном соборе. 14 октября патриарх освятил храм-памятник в честь Всех Святых, где провел Божественную литургию.

На 15 октября в Минске запланировано заседание Священного синода Русской православной церкви. Одна из тем обсуждения – положение православной церкви в Украине.

Это если кратко, а подробности – у корреспондента Евгения Пустового.

Такое сочетание колоколов уникально. Они подарены Президентом Беларуси, Почетным Митрополитом Филаретом и Патриархом Алексием II. А сегодня колокольная троица зазвучала во всю силу.

Беларусь встречает Патриарха Кирилла. За три дня визита среди патриарших трудов воскресная литургия – самое торжественное событие. Это богослужение – самое важное в церкви. А сегодня еще и впервые в основном приделе одного из самых высоких в СНГ храмов.

Это уже пятый пастырский визит Первосвятителя на белорусские земли. Но впервые в истории Беларуси у нас собирается Священный синод Русской православной церкви. Главная тема заседания церковного управленческого органа тоже с историческим подтекстом. Патриарх Кирилл: Я надеюсь, что православная церковь найдет в себе силы преодолеть кризисные явления В национальном аэропорту Святейшего встречали по всем канонам дипломатического этикета и еще по-душевному. Букет цвета патриаршего куколя – белоснежные розы.

Мыслями о корне чистоты в названии нашей страны предстоятель поделился со своей паствой.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

Назвали белой, наверное, в первую очередь потому, что никогда эта часть Руси не подпадала под зависимость иноземных и иноверных правителей. Здесь из глубокой древности теплился огонь православной веры.

Купель православной веры – на Днепре в Киеве, но истоки исходят и из Полоцка, и из Турова. Причем этот источник не пересох и не поменял своего течения. Это особо подчеркивает Первосвятитель, обращаясь с пастырским словом к прихожанам Свято-Духового кафедрального собора.

Это очень большая радость духовная и физическая. Это прекрасное чувство молитвенное. Оно чувствуется, конечно.

В храме много народа, поэтому мы даже не пытались туда пройти. Хорошо, что хорошая погода и на улице тепло.

Главный храм страны не смог вместить всех верующих, пришедших на молитву с участием Предстоятеля нашей церкви. Но теплоту торжественного Всенощного бдения передавали даже бездушные технологии: у стен собора установили большой экран.

Далеко не у каждого народа на канонических землях Московского патриарха такая тяга к небесному. Множество прихожан патриарх наблюдает не впервые. На этот раз Первосвятитель дарит 25 престольных Евангелий с тонким намеком – о количестве новых храмов. Один из них освящается сегодня. У верующих столицы уже есть место большой молитвы, даже за всю страну – молитвы за Беларусь, как это было в октябре 2015 года. Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии «Молитва за Беларусь» у Храма-памятника в честь Всех святых в Минске Под своими сводами православный комплекс нередко собирает людей разного возраста, статуса и конфессий.

Храм, можно сказать, ровесник белорусской независимости: он строился вместе с нашим суверенитетом. В 1991 было лишь принято решение. А реальное возведение храма-памятника началось позже – под патронажем главы государства. У храма сакральный смыл, помимо трех приделов: в честь Иоанна Крестителя, Богоматери и всех святых. Именно под центральным алтарем – лобным местом храма – крипта. Здесь покоятся останки защитников Отечества трех войн: Отечественной 1812 года и двух мировых, хранится земля из 11 государств, где проходили самые знаковые бои для судеб Беларуси.

А самая большая в стране неугасимая лампада затеплена от Благодатного огня из Иерусалима.

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода:

Люди тянулись к вере и искали прежде ими поруганного Бога. Нельзя было допустить, чтобы время стерло человеческие судьбы. Поэтому, посвящая храм всем Святым, на тот момент было очевидным, что надо было посвятить его памяти всех, кто жил до нас. Многие совершали подвиги, многие трудились во славу Отечества.

Всехсвятский храм до полного открытия (по церковному сказать – освящения) уже вошел в историю страны. Крипту – религиозный мемориал, что воплощает в себе весь трагизм и величие нашей истории – в канун Дня Независимости в 2010 году открыл Президент.

Первый закладной камень в основании 74-метрового сакрального сооружения заложил патриарх Алексий II. Кстати, это был первый визит первосвятителя на белорусские земли. А теперь уже сам патриарх в камне лицезреет храм-памятник. Эксклюзивные кадры: съемочной группе СТВ показали алтарь Всехсвятского храма После освящения храма вряд ли царские врата уже будут открыты для журналистов. Ведь здесь, на престоле, совершается главное действо православной церкви – Евхаристия.

Это, можно сказать, ежедневное чудо, есть чему удивиться даже образованным физикам-атеистам. Вместо радужного спектра храм лишь в светлых электромагнитных излучениях.

Протоиерей Федор Повный:

Он не входит в спектр радуги, он состоит из двух спектров.

Соблюдая все каноны византийского обустройства, в интерьер вплели национальный характер. И все благодаря твердому характеру настоятеля.

Мастеров из российского Иванова отец Федор Повный сначала отправил по музеям, и затем лишь доверил украшать шедевр религиозного зодчества.

Протоиерей Федор Повный:

До этого они работали так: проектор на стенку с эскиза и вперед. А здесь им пришлось по-настоящему быть творцами.

Отцу Федору за его нелегкие труды – награда православной церкви, орден Сергея Радонежского.

В крипте полтысячи ониксовых ниш, иконостас состоит из 10 тысяч фаянсовых деталей, а мозаичное панно в алтаре – дело рук белорусских мастеров. Это, можно сказать, современное достояние православной Беларуси. Юрий Бондарь: «Он создан нашими руками, нашими общими усилиями»

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Это величайшее событие для Беларуси и, конечно, для всего христианского мира.

Появление этого сакрального сооружения предсказал даже старец Николай Гурьянов. Но вот выполнить пророчество удалось только при поддержке нашего Президента. Об этом знает даже патриарх Кирилл.

Святейший особо отметил белорусов за их память о великой Победе, корни которой начинались в Брестской крепости, где в июне 1941-го погиб родной дядя нашего патриарха, названного при крещении в его честь – Владимиром.