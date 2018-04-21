Президент благоустраивает Трофимову криницу на своей малой родине

Новости Беларуси. Каждый год к масштабному апрельскому марафону присоединяется и глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня Александр Лукашенко благоустраивает Трофимову криницу на своей малой родине – недалеко от агрогородка Александрия в Могилевской области. Работы по наведению порядка Президент выполняет вместе со своими сыновьями. Известно, что в детстве это место было одним из любимых у Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко рассказал историю восстановления Трофимовой криницы