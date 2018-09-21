«Сердце было остановлено на три с небольшим часа»: уникальную операцию провели 3-месячному мальчику в Минске

Новости Беларуси. Впервые в Беларуси и странах СНГ: в Минске провели уникальную операцию на сердце трехмесячному ребенку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
Новости Беларуси. Впервые в Беларуси и странах СНГ: в Минске провели уникальную операцию на сердце трехмесячному ребенку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
Damus-Rastelli – так называется этот вид вмешательства – применяют при врожденных пороках органа, порой требующих его пересадки. Операция, которую в мире проводят не более 10 раз в год, считается чрезвычайно редкой и сложной. Все подробности – у корреспондента Дмитрия Бояровича.
Маленький Гоша, едва появившись на свет, что называется, родился заново. О том, что у ребенка порок сердца – гипоплазия левых отделов – мать малыша узнала во время беременности. Теперь, после операции, надеется на лучшее.
Диана Темнова:
Он это все выдержал. Он молодец, крепкий малый. Все с надеждой ждут, чтобы он вернулся домой.
Гипоплазия левых отделов – один из самых тяжелых пороков сердца. Органы человека, который им страдает, получают катастрофически мало крови. Летальность при таком диагнозе 40 %. За рубежом подобных детей не лечат вовсе, применяя пассивную эвтаназию.
Случай с трехмесячным малышом из Солигорска уникальный. Такие дети рождаются раз в 10 лет, и им способны помочь лишь в нескольких медцентрах в мире.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Операция на сердце трехмесячному малышу продолжалась порядка 14 часов. Ребенка оперировали 12 врачей. Медики все это время находились в операционной.
Во время вмешательства клапаны сердца мальчика, можно сказать, полностью перекроили. Его аорта имела диаметр 2 миллиметра (втрое меньше нормы). Не будь операции, ребенок бы погиб со 100 % вероятностью.
Константин Дроздовский, директор ГУ «РНПЦ детской хирургии»:
Мы малышу сразу после рождения выполнили облегчающую операцию, которая позволила через пару месяцев ему сделать радикальную коррекцию. Эта радикальная коррекция очень сложная, кропотливая. Сердце было остановлено у малыша на три с небольшим часа. Зато после этого сердечко ребенка забилось уже, в принципе, в здоровом режиме.
Маленькому Георгию предстоит пройти финальный этап реабилитации. И через 10 лет заменить имплант, который в него вживили. В остальном ребенок (а впоследствии взрослый) сможет вести полноценный образ жизни.