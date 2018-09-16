«Даже не на пять, на пять с плюсом»: что говорили участники Международного космического конгресса в Беларуси
Новости Беларуси. Беларусь впервые в истории приняла Международный космический конгресс, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Минск прибыли космонавты и астронавты со всего мира. И наша страна принимала героев с гордо поднятой головой и взором, устремленным в небо: Беларусь по праву одна из девяти десятков космических держав.
Наша страна готова к диалогу и активному участию в мирных проектах по исследованию космоса. Это слова Президента на открытии конгресса. Александр Лукашенко отметил: только в тесном сотрудничестве можно приблизиться к новым значимым вехам освоения Вселенной. Тему продолжит корреспондент Евгений Пустовой.
Юрий Гагарин покорил Космос. А Беларусь – космонавтов.
Михаил Корниенко, летчик-космонавт (Россия):
Даже не на пять, на пять с плюсом. Прекрасная организация, я в восторге от Минска.
Анатолий Арцебарский, летчик-космонавт (Россия):
Дороги замечательные, дома красивые. Город очень красивый. Мы ехали ночью – красота необыкновенная. Я радуюсь, что Беларусь такая красивая страна.
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Лишь каждая третья страна мира среди космических держав. И далеко не каждое государство из этого клуба принимало Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов. Беларусь эту вершину покорила.
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Беларусь к космическим вершинам устремилась сразу после первого полета человека в космос. Наши разработки зачастую под грифом «секретно», не каждую покажешь. Остается оценивать со слов экспертов.
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Валентин Орлович, академик, доктор физико-математических наук, профессор НАН Беларуси:
Это высший пилотаж научных технологий. Я видел похожие технологии только в лучшем китайском институте. Похожие, но они зародились – эти технологии – у нас, в Беларуси. Мы были первыми в свое время. Мы можем полировать зеркала до толщины одного атома
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Белорусские технологии являются весомыми спутниками многих экспедиций в невесомость. Впрочем, белорусы не были бы белорусами, если бы даже космические технологи не приземлили к потребностям земледельцев. К земле у нас трепетное отношение, уважение вплетено даже в узорах вышиванок. Их подарили каждому из звездных гостей.
Анатолий Арцебарский:
Гагарин – первый Герой Советского Союза. А я – крайний Герой Советского Союза среди космонавтов, номер 71. Следующий космонавт уже был космонавтом России.
После этого конгресса белорусские вышиванки стали ближе для многих космонавтов. И многие чуть ли не рубаху готовы были порвать, доказывая наличие белорусских корней.
Антон Шкаплеров, летчик-космонавт (Россия):
Хорошую книжку выпустили. Там как раз есть еще те космонавты, которые имеют какие-то корни в Беларуси. У меня папа и мама из Быхова Могилевской области. Поэтому я по крови белорус. Я не русский, я россиянин, и это все знают. У Валентины Терешковой корни из Беларуси, и еще… То есть в этой книжке не думайте, что их три.
Еще одна незримая нить между нами – память о Великой Отечественной войне. Армейские поисковики нашли орден погибшего фронтовика Ивана Викторенко. Награду передали уже его двоюродному внуку, летчику-космонавту Александру Викторенко.
С высоты в 400 километров границы не видны, а на МКС стираются и национальности. Космос объединяет.
Александр Лукашенко: Если бы не было наших космонавтов, вряд ли бы в Беларуси взялись за космическую тему
Космическую элиту мира встречали и на самом высоком уровне, и в самых отдаленных деревнях Беларуси. Например, в приграничной Томашовке, откуда родом наш Климук.
Петр Климук, первый космонавт Беларуси:
Чем выше поднимаешься, тем земля становится меньше. Поэтому та родина, деревня, в которой родился – это все считается малой родиной.
Космический десант на учебно-тренировочном Ми-2 приземлялся в разных городах и весях. И общался со школьниками и студентами, окрыляя их мечтой о небе.
Михаил Корниенко:
Я очень надеюсь, что ребята если не космонавты, то пойдут правильной дорожкой. Я даже не сомневаюсь в этом.
Звездные гости открыли новую планету – Беларусь.
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Беларусь покорила покорителей космоса душевностью, гостеприимством и даже своим языком.
Александр Лукашенко:
Приезжайте к нам в любое время без виз – тем более, у нас визы отменены. А для вас, если вы решите приехать сюда на год, навсегда – не надо вам никакие визы, приезжайте.
Подарок Александру Лукашенко – картина кисти легендарного космонавта Леонова. Останется о космическом конгрессе и живая память.
Во время космического конгресса Президенту подарили картину Алексея Леонова