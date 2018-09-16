«Даже не на пять, на пять с плюсом»: что говорили участники Международного космического конгресса в Беларуси

Новости Беларуси. Беларусь впервые в истории приняла Международный космический конгресс, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Минск прибыли космонавты и астронавты со всего мира. И наша страна принимала героев с гордо поднятой головой и взором, устремленным в небо: Беларусь по праву одна из девяти десятков космических держав.

Наша страна готова к диалогу и активному участию в мирных проектах по исследованию космоса. Это слова Президента на открытии конгресса. Александр Лукашенко отметил: только в тесном сотрудничестве можно приблизиться к новым значимым вехам освоения Вселенной. Тему продолжит корреспондент Евгений Пустовой.

Юрий Гагарин покорил Космос. А Беларусь – космонавтов.

Михаил Корниенко, летчик-космонавт (Россия):

Даже не на пять, на пять с плюсом. Прекрасная организация, я в восторге от Минска.

Анатолий Арцебарский, летчик-космонавт (Россия):

Дороги замечательные, дома красивые. Город очень красивый. Мы ехали ночью – красота необыкновенная. Я радуюсь, что Беларусь такая красивая страна. Бонни Данбар: «Я в Минске была полгода назад, и меня впечатлила ваша Академия наук»

Лишь каждая третья страна мира среди космических держав. И далеко не каждое государство из этого клуба принимало Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов. Беларусь эту вершину покорила. Почти 100 космонавтов прибыли в Минск на 31-й Международный конгресс. Большой репортаж СТВ с открытия форума

Беларусь к космическим вершинам устремилась сразу после первого полета человека в космос. Наши разработки зачастую под грифом «секретно», не каждую покажешь. Остается оценивать со слов экспертов. «Соединительный фактор в Европе – наука». Задачи по изучению космоса обсуждают на Международном космическом конгрессе в Минске

Валентин Орлович, академик, доктор физико-математических наук, профессор НАН Беларуси:

Это высший пилотаж научных технологий. Я видел похожие технологии только в лучшем китайском институте. Похожие, но они зародились – эти технологии – у нас, в Беларуси. Мы были первыми в свое время. Мы можем полировать зеркала до толщины одного атома «Нам есть чему поучиться». Иностранные космонавты и астронавты впечатлены космическими достижениями Беларуси

Белорусские технологии являются весомыми спутниками многих экспедиций в невесомость. Впрочем, белорусы не были бы белорусами, если бы даже космические технологи не приземлили к потребностям земледельцев. К земле у нас трепетное отношение, уважение вплетено даже в узорах вышиванок. Их подарили каждому из звездных гостей.

Анатолий Арцебарский:

Гагарин – первый Герой Советского Союза. А я – крайний Герой Советского Союза среди космонавтов, номер 71. Следующий космонавт уже был космонавтом России.

После этого конгресса белорусские вышиванки стали ближе для многих космонавтов. И многие чуть ли не рубаху готовы были порвать, доказывая наличие белорусских корней.

Антон Шкаплеров, летчик-космонавт (Россия):

Хорошую книжку выпустили. Там как раз есть еще те космонавты, которые имеют какие-то корни в Беларуси. У меня папа и мама из Быхова Могилевской области. Поэтому я по крови белорус. Я не русский, я россиянин, и это все знают. У Валентины Терешковой корни из Беларуси, и еще… То есть в этой книжке не думайте, что их три.

Еще одна незримая нить между нами – память о Великой Отечественной войне. Армейские поисковики нашли орден погибшего фронтовика Ивана Викторенко. Награду передали уже его двоюродному внуку, летчику-космонавту Александру Викторенко.

С высоты в 400 километров границы не видны, а на МКС стираются и национальности. Космос объединяет.

Александр Лукашенко: Если бы не было наших космонавтов, вряд ли бы в Беларуси взялись за космическую тему Космическую элиту мира встречали и на самом высоком уровне, и в самых отдаленных деревнях Беларуси. Например, в приграничной Томашовке, откуда родом наш Климук.

Петр Климук, первый космонавт Беларуси:

Чем выше поднимаешься, тем земля становится меньше. Поэтому та родина, деревня, в которой родился – это все считается малой родиной.





Космический десант на учебно-тренировочном Ми-2 приземлялся в разных городах и весях. И общался со школьниками и студентами, окрыляя их мечтой о небе.

Михаил Корниенко:

Я очень надеюсь, что ребята если не космонавты, то пойдут правильной дорожкой. Я даже не сомневаюсь в этом. Звездные гости открыли новую планету – Беларусь. «Я открыл для себя Беларусь, как когда-то космос». Аллея космонавтов и астронавтов появилась в Ботаническом саду в Минске

Беларусь покорила покорителей космоса душевностью, гостеприимством и даже своим языком.

Александр Лукашенко:

Приезжайте к нам в любое время без виз – тем более, у нас визы отменены. А для вас, если вы решите приехать сюда на год, навсегда – не надо вам никакие визы, приезжайте.