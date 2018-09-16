Прямой эфир

«Даже не на пять, на пять с плюсом»: что говорили участники Международного космического конгресса в Беларуси

16 сентября 2018 21:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь впервые в истории приняла Международный космический конгресс, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Минск прибыли космонавты и астронавты со всего мира. И наша страна принимала героев с гордо поднятой головой и взором, устремленным в небо: Беларусь по праву одна из девяти десятков космических держав.

«Даже не на пять, на пять с плюсом»: что говорили участники Международного космического конгресса в Беларуси-1

Наша страна готова к диалогу и активному участию в мирных проектах по исследованию космоса. Это слова Президента на открытии конгресса. Александр Лукашенко отметил:  только в тесном сотрудничестве можно приблизиться к новым значимым вехам освоения Вселенной. Тему продолжит корреспондент Евгений Пустовой.

«Даже не на пять, на пять с плюсом»: что говорили участники Международного космического конгресса в Беларуси-4

Юрий Гагарин покорил Космос. А Беларусь – космонавтов.

«Даже не на пять, на пять с плюсом»: что говорили участники Международного космического конгресса в Беларуси-7

Михаил Корниенко, летчик-космонавт (Россия):
Даже не на пять, на пять с плюсом. Прекрасная организация, я в восторге от Минска.

«Даже не на пять, на пять с плюсом»: что говорили участники Международного космического конгресса в Беларуси-10

Анатолий Арцебарский, летчик-космонавт (Россия):
Дороги замечательные, дома красивые. Город очень красивый. Мы ехали ночью – красота необыкновенная. Я радуюсь, что Беларусь такая красивая страна.

Бонни Данбар: «Я в Минске была полгода назад, и меня впечатлила ваша Академия наук»

«Даже не на пять, на пять с плюсом»: что говорили участники Международного космического конгресса в Беларуси-13

Лишь каждая третья страна мира среди космических держав. И далеко не каждое государство из этого клуба принимало Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов. Беларусь эту вершину покорила.

Почти 100 космонавтов прибыли в Минск на 31-й Международный конгресс. Большой репортаж СТВ с открытия форума

«Даже не на пять, на пять с плюсом»: что говорили участники Международного космического конгресса в Беларуси-16

Беларусь к космическим вершинам устремилась сразу после первого полета человека в космос. Наши разработки зачастую под грифом «секретно», не каждую покажешь. Остается оценивать со слов экспертов.

«Соединительный фактор в Европе – наука». Задачи по изучению космоса обсуждают на Международном космическом конгрессе в Минске

«Даже не на пять, на пять с плюсом»: что говорили участники Международного космического конгресса в Беларуси-19

Валентин Орлович, академик, доктор физико-математических наук, профессор НАН Беларуси:
Это высший пилотаж научных технологий. Я видел похожие технологии только в лучшем китайском институте. Похожие, но они зародились – эти технологии – у нас, в Беларуси. Мы были первыми в свое время. Мы можем полировать зеркала до толщины одного атома

«Нам есть чему поучиться». Иностранные космонавты и астронавты впечатлены космическими достижениями Беларуси

«Даже не на пять, на пять с плюсом»: что говорили участники Международного космического конгресса в Беларуси-22

Белорусские технологии являются весомыми спутниками многих экспедиций в невесомость. Впрочем, белорусы не были бы белорусами, если бы даже космические технологи не приземлили к потребностям земледельцев. К земле у нас трепетное отношение, уважение вплетено даже в узорах вышиванок. Их подарили каждому из звездных гостей.

«Даже не на пять, на пять с плюсом»: что говорили участники Международного космического конгресса в Беларуси-25

Анатолий Арцебарский:
Гагарин – первый Герой Советского Союза. А я – крайний Герой Советского Союза среди космонавтов, номер 71. Следующий космонавт уже был космонавтом России.

«Даже не на пять, на пять с плюсом»: что говорили участники Международного космического конгресса в Беларуси-28

После этого конгресса белорусские вышиванки стали ближе для многих космонавтов. И многие чуть ли не рубаху готовы были порвать, доказывая наличие белорусских корней.

«Даже не на пять, на пять с плюсом»: что говорили участники Международного космического конгресса в Беларуси-31

Антон Шкаплеров, летчик-космонавт (Россия):
Хорошую книжку выпустили. Там как раз есть еще те космонавты, которые имеют какие-то корни в Беларуси. У меня папа и мама из Быхова Могилевской области. Поэтому я по крови белорус. Я не русский, я россиянин, и это все знают. У Валентины Терешковой корни из Беларуси, и еще… То есть в этой книжке не думайте, что их три.

«Даже не на пять, на пять с плюсом»: что говорили участники Международного космического конгресса в Беларуси-34

Еще одна незримая нить между нами – память о Великой Отечественной войне. Армейские поисковики нашли орден погибшего фронтовика Ивана Викторенко. Награду передали уже его двоюродному внуку, летчику-космонавту Александру Викторенко.

«Даже не на пять, на пять с плюсом»: что говорили участники Международного космического конгресса в Беларуси-37

С высоты в 400 километров границы не видны, а на МКС стираются и национальности. Космос объединяет.

«Даже не на пять, на пять с плюсом»: что говорили участники Международного космического конгресса в Беларуси-40

Александр Лукашенко: Если бы не было наших космонавтов, вряд ли бы в Беларуси взялись за космическую тему

Космическую элиту мира встречали и на самом высоком уровне, и в самых отдаленных деревнях Беларуси. Например, в приграничной Томашовке, откуда родом наш Климук.

«Даже не на пять, на пять с плюсом»: что говорили участники Международного космического конгресса в Беларуси-43

Петр Климук, первый космонавт Беларуси:
Чем выше поднимаешься, тем земля становится меньше. Поэтому та родина, деревня, в которой родился – это все считается малой родиной.

«Даже не на пять, на пять с плюсом»: что говорили участники Международного космического конгресса в Беларуси-46

«Это очень хороший опыт». Легендарные гости Международного космического конгресса пообщались со студентами БГУ

«Даже не на пять, на пять с плюсом»: что говорили участники Международного космического конгресса в Беларуси-49


 

Космический десант на учебно-тренировочном Ми-2 приземлялся в разных городах и весях. И общался со школьниками и студентами, окрыляя их мечтой о небе.

«Даже не на пять, на пять с плюсом»: что говорили участники Международного космического конгресса в Беларуси-52

Михаил Корниенко:
Я очень надеюсь, что ребята если не космонавты, то пойдут правильной дорожкой. Я даже не сомневаюсь в этом.

Звездные гости открыли новую планету – Беларусь.

«Я открыл для себя Беларусь, как когда-то космос». Аллея космонавтов и астронавтов появилась в Ботаническом саду в Минске

«Даже не на пять, на пять с плюсом»: что говорили участники Международного космического конгресса в Беларуси-55

Беларусь покорила покорителей космоса душевностью, гостеприимством и даже своим языком.

«Даже не на пять, на пять с плюсом»: что говорили участники Международного космического конгресса в Беларуси-58

Александр Лукашенко:
Приезжайте к нам в любое время без виз – тем более, у нас визы отменены. А для вас, если вы решите приехать сюда на год, навсегда – не надо вам никакие визы, приезжайте.

«Даже не на пять, на пять с плюсом»: что говорили участники Международного космического конгресса в Беларуси-61

Подарок Александру Лукашенко – картина кисти легендарного космонавта Леонова. Останется о космическом конгрессе и живая память.

Во время космического конгресса Президенту подарили картину Алексея Леонова

# Космос # общество # Михаил Корниенко # Анатолий Арцебарский # Антон Шкаплеров # Петр Климук # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Коррупция, отсутствие ремонта, вечные очереди и другие проблемы белорусского здравоохранения. Репортаж СТВ
16 сентября 2018 20:31

Коррупция, отсутствие ремонта, вечные очереди и другие проблемы белорусского здравоохранения. Репортаж СТВ

О печатных СМИ, фейках и ответственности. Большое интервью с Владимиром Мамонтовым
16 сентября 2018 18:01

О печатных СМИ, фейках и ответственности. Большое интервью с Владимиром Мамонтовым

Почему Владимир Мамонтов не читает газет, а Facebook для старичков?
16 сентября 2018 18:01

Почему Владимир Мамонтов не читает газет, а Facebook для старичков?