Летающая красавица. Что известно о белорусской фристайлистке Анне Гуськовой
Новости Беларуси. 16 февраля состоится финал олимпийского турнира в лыжной акробатике. В него смогли квалифицироваться две белорусские спортсменки – Анна Гуськова и Алла Цупер.
Анна Гуськова в квалификации показала второй результат среди 25 спортсменок.
Фото: instagram.com/sweet_cinnamon_
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Ранее спортсменка отмечала: надеется, что в день соревнований погода не подведет и все будет хорошо.
Анна Гуськова:
Я надеюсь, что именно в соревновательный день погода будет идеальной. Я думаю, что всё будет хорошо. Действительно, прогноз обещает, что будет относительно хорошая погода: не холодно и ветер будет такой, под который можно будет подстроиться. Поэтому я уверена, что всё будет хорошо.
Фото: vk.com/annyfoxyroxy
Спортсменка отмечает, что постарается перед финалом уснуть со свежими мыслями, чтобы утром начать сначала «как будто ничего не было».
Анна Гуськова (в комментарии НОК Беларуси):
Главное, не успокаивать себя сегодняшним результатом, а упорно двигаться к поставленной цели.
Фото: vk.com/annyfoxyroxy
Анне Гуськовой – 25 лет. Нынешний сезон один из самых успешных в ее спортивной карьере. Девушка выиграла серебро на этапе КМ по фристайлу в Лейк-Плэсиде, выиграла этап Кубка мира по фристайлу в Китае.
Фото: vk.com/annyfoxyroxy
Несколько лет назад фристайлистка рассказывала, что ощущают спортсмены во время выполнения элементов. По словам Анны, страшно не выполнять прыжок, а ждать своей очереди на его исполнение.
Анна Гуськова:
Мне становится очень волнительно, когда долго объявляют, долго говорят. И оно все так держится. Думаешь, как побыстрее поехать, прыгнуть, приземлиться и забыть. Когда ты стоишь на разгоне, тебя объявляют или вообще что-либо говорят, тогда страшно. А когда ты начинаешь ехать, уже не так волнительно.
Фото: vk.com/annyfoxyroxy
Эта не первая Олимпиада Гуськовой. Она дебютировала на Играх в 2014 году в Сочи. Тогда Международная федерация лыжного спорта выделила Беларуси 2 дополнительные женские лицензии, но наша Анна не прошла квалификацию.
На открытии Олимпиады-2018 Гуськова рассказывала, что ее «все впечатлило. Это что-то необычное, которое действительно запомнится на всю жизнь. Это было круто».
Фото: vk.com/annyfoxyroxy
Накануне финала Олимпиады в социальных сетях у девушки стоял статус, который отражает призвание спортсменки: «Ветер – воздух, который не любит покоя».
Фото: vk.com/annyfoxyroxy
Анна Гуськова любит татуировки. Ее тело украшают несколько рисунков. По информации SPORT.TUT.BY, на ключице фристайлистки написано «Стремись ввысь» по-латыни. Как отмечает девушка, татуировки раскрывают ее характер и дополняют ее.
Фото: vk.com/annyfoxyroxy