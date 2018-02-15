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Летающая красавица. Что известно о белорусской фристайлистке Анне Гуськовой

15 февраля 2018 16:37
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Новости Беларуси. 16 февраля состоится финал олимпийского турнира в лыжной акробатике. В него смогли квалифицироваться две белорусские спортсменки – Анна Гуськова и Алла Цупер.  

Анна Гуськова в квалификации показала второй результат среди 25 спортсменок.  

Летающая красавица. Что известно о белорусской фристайлистке Анне Гуськовой -1

Фото: instagram.com/sweet_cinnamon_  

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Ранее спортсменка отмечала: надеется, что в день соревнований погода не подведет и все будет хорошо. 

Анна Гуськова:  
Я надеюсь, что именно в соревновательный день погода будет идеальной. Я думаю, что всё будет хорошо. Действительно, прогноз обещает, что будет относительно хорошая погода: не холодно и ветер будет такой, под который можно будет подстроиться. Поэтому я уверена, что всё будет хорошо.  

Летающая красавица. Что известно о белорусской фристайлистке Анне Гуськовой -4

Фото: vk.com/annyfoxyroxy  

Спортсменка отмечает, что постарается перед финалом уснуть со свежими мыслями, чтобы утром начать сначала «как будто ничего не было».  

Анна Гуськова (в комментарии НОК Беларуси):  
Главное, не успокаивать себя сегодняшним результатом, а упорно двигаться к поставленной цели.  

Летающая красавица. Что известно о белорусской фристайлистке Анне Гуськовой -7

Фото: vk.com/annyfoxyroxy  

Анне Гуськовой – 25 лет. Нынешний сезон один из самых успешных в ее спортивной карьере. Девушка выиграла серебро на этапе КМ по фристайлу в Лейк-Плэсиде, выиграла этап Кубка мира по фристайлу в Китае.  

Летающая красавица. Что известно о белорусской фристайлистке Анне Гуськовой -10

Фото: vk.com/annyfoxyroxy  

Несколько лет назад фристайлистка рассказывала, что ощущают спортсмены во время выполнения элементов. По словам Анны, страшно не выполнять прыжок, а ждать своей очереди на его исполнение.   

Анна Гуськова:  
Мне становится очень волнительно, когда долго объявляют, долго говорят. И оно все так держится. Думаешь, как побыстрее поехать, прыгнуть, приземлиться и забыть. Когда ты стоишь на разгоне, тебя объявляют или вообще что-либо говорят, тогда страшно. А когда ты начинаешь ехать, уже не так волнительно.  

Летающая красавица. Что известно о белорусской фристайлистке Анне Гуськовой -13

Фото: vk.com/annyfoxyroxy  

Эта не первая Олимпиада Гуськовой. Она дебютировала на Играх в 2014 году в Сочи. Тогда Международная федерация лыжного спорта выделила Беларуси 2 дополнительные женские лицензии, но наша Анна не прошла квалификацию.  

На открытии Олимпиады-2018 Гуськова рассказывала, что ее «все впечатлило. Это что-то необычное, которое действительно запомнится на всю жизнь. Это было круто».  

Летающая красавица. Что известно о белорусской фристайлистке Анне Гуськовой -16

Фото: vk.com/annyfoxyroxy  

Накануне финала Олимпиады в социальных сетях у девушки стоял статус, который отражает призвание спортсменки: «Ветер – воздух, который не любит покоя».  

Летающая красавица. Что известно о белорусской фристайлистке Анне Гуськовой -19

Фото: vk.com/annyfoxyroxy  

Анна Гуськова любит татуировки. Ее тело украшают несколько рисунков. По информации SPORT.TUT.BY, на ключице фристайлистки написано «Стремись ввысь» по-латыни. Как отмечает девушка, татуировки раскрывают ее характер и дополняют ее.  

Летающая красавица. Что известно о белорусской фристайлистке Анне Гуськовой -22

Фото: vk.com/annyfoxyroxy  

# Фотофакт # Анна Гуськова # Зимняя Олимпиада – 2018

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