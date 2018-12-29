Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным: «Многие проблемы надо решать на перспективу»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спасибо за приглашение в канун Нового года. Я пошутил, что надоели друг другу. Наверное, никогда друг другу надоесть не сможем, потому что есть вопросы, которые надо обсуждать. Это наша работа. Действительно, мы в прошлый раз договорились, что мы серьезно поговорим о дальнейшем, потому что многие проблемы надо решать на перспективу. Поэтому я действительно в это время, так же, как и вы, работали над согласованием той же группы, вопросов, которые нам надо рассмотреть, которые не стояли бы препятствием на пути нашей интеграции.

Мы такую группу, так же, как и вы, сформировали. Мы поступили таким же образом, как и вы, по составу и руководству группы. Думаю, что после рождественских праздников мы готовы, как и россияне, работать. Тем более вопросы все прописаны в союзном договоре, и мы перечисляли их в прошлый раз. Действительно, хорошо, что мы наконец-то подошли к решению этих вопросов.