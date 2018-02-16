Золото Анны Гуськовой на Олимпиаде-2018. Как это было

Новости Беларуси. Долгожданная олимпийская награда и сразу золотая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ . Успех Беларуси принесла фристайлистка Анна Гуськова. Она оказалась лучшей по итогам соревнований в лыжной акробатике.
Летающая красавица. Что известно о белорусской фристайлистке Анне Гуськовой
Финальный прыжок принес Анне Гуськовой 96 целых 14 сотых балла. Результат позволил обойти именитых китаянок. Фристайлистки из Поднебесной заняли второе и третье места соответственно.
Таким образом, сильный ветер и касание рукой склона при приземлении не помешали Анне стать олимпийской чемпионкой. В шаге от пьедестала остановилась Алла Цупер. Триумфатор Сочи упала, выполняя сложнейший прыжок. Итог – 4 место.
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