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Золото Анны Гуськовой на Олимпиаде-2018. Как это было

16 февраля 2018 13:39
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Новости Беларуси. Долгожданная олимпийская награда и сразу золотая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ . Успех Беларуси принесла фристайлистка Анна Гуськова. Она оказалась лучшей по итогам соревнований в лыжной акробатике.  

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Золото Анны Гуськовой на Олимпиаде-2018. Как это было-1

Золото Анны Гуськовой на Олимпиаде-2018. Как это было-3

Финальный прыжок принес Анне Гуськовой 96 целых 14 сотых балла. Результат позволил обойти именитых китаянок. Фристайлистки из Поднебесной заняли второе и третье места соответственно.  

Таким образом, сильный ветер и касание рукой склона при приземлении не помешали Анне стать олимпийской чемпионкой. В шаге от пьедестала остановилась Алла Цупер. Триумфатор Сочи упала, выполняя сложнейший прыжок. Итог – 4 место.  

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# Фотофакт # Анна Гуськова # Зимняя Олимпиада – 2018

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