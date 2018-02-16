Золото Анны Гуськовой на Олимпиаде-2018. Как это было

Новости Беларуси. Долгожданная олимпийская награда и сразу золотая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ . Успех Беларуси принесла фристайлистка Анна Гуськова. Она оказалась лучшей по итогам соревнований в лыжной акробатике.

Летающая красавица. Что известно о белорусской фристайлистке Анне Гуськовой