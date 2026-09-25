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Новости по тегу #Государственная политика в сфере социальной защиты

На какую помощь могут рассчитывать молодые мамы в Беларуси? Рассказала Наталья Крупская
25 сентября 2026 15:49

На какую помощь могут рассчитывать молодые мамы в Беларуси? Рассказала Наталья Крупская

В Минске поддержали 25 семей в рамках акции «Соберем детей в школу»
28 августа 2026 07:06

В Минске поддержали 25 семей в рамках акции «Соберем детей в школу»

Размер пособия по уходу за ребенком до 3 лет привяжут к реальным доходам получателя – Лобович
11 августа 2026 13:52

Размер пособия по уходу за ребенком до 3 лет привяжут к реальным доходам получателя – Лобович

В Беларуси упрощен порядок получения курса реабилитации в социальных пансионатах
10 июня 2026 06:14

В Беларуси упрощен порядок получения курса реабилитации в социальных пансионатах

Новую выплату при рождении ребёнка ввели для молодых мам в Минске
15 января 2026 13:51

Новую выплату при рождении ребёнка ввели для молодых мам в Минске

Лучших сотрудников системы социальной защиты чествовали в Минске
05 января 2026 18:11

Лучших сотрудников системы социальной защиты чествовали в Минске

Благотворительный марафон «От всей души» прошёл в Большом театре Беларуси
03 января 2026 13:52

Благотворительный марафон «От всей души» прошёл в Большом театре Беларуси

В Беларуси изменили правила расследования несчастных случаев на производстве
01 января 2026 13:40

В Беларуси изменили правила расследования несчастных случаев на производстве

Бюджетников в 2026 году ждёт повышение зарплаты
28 декабря 2025 17:32

Бюджетников в 2026 году ждёт повышение зарплаты

Зарплаты, пенсии, доходы: что ждёт белорусов в 2026-м – поговорили с министром труда и соцзащиты
28 декабря 2025 17:31

Зарплаты, пенсии, доходы: что ждёт белорусов в 2026-м – поговорили с министром труда и соцзащиты

От декрета до пенсии! Министр труда и соцзащиты в «Рецепте настоящего белоруса»
04 сентября 2025 15:16

От декрета до пенсии! Министр труда и соцзащиты в «Рецепте настоящего белоруса»

Замещающая семья – узнали, что это такое и кто из белорусов может там проживать
24 июля 2025 14:47

Замещающая семья – узнали, что это такое и кто из белорусов может там проживать