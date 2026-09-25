Новости по тегу #Государственная политика в сфере социальной защиты

«Молодые мамы в нашей стране, как и молодые семьи, защищены. Я думаю, что не каждая страна в мире может похвастаться таким спектром помощи, которая оказывается нашим молодым мамам и молодым семьям».
Инициативу совместно реализовали Белорусский Красный Крест, Белорусский Экзархат, Комитет по образованию Мингорисполкома и партия «Белая Русь».
На уровне Президента отдельно рассмотрели выплату пособия по уходу за ребенком до трех лет. По итогам совещания определились: его размер предложено привязать к реальным доходам получателя.
Соответствующее постановление подписано премьер-министром.
При этом возраст женщины должен быть от 18 до 25 лет включительно, а столичная регистрация обязательна.
За последнюю пятилетку количество получателей социальных услуг в стране увеличилось на 35%.
Марафон добра «От всей души» продолжается в Беларуси. В программе – концерты, выставки и мастер-классы в территориальных центрах соцобслуживания населения.
Департамент государственной инспекции труда наделен новыми полномочиями
Прогнозами на будущий год поделилась министр труда и соцзащиты.
Об этом и не только рассказала министр труда и соцзащиты Наталия Павлюченко.
Смотрите 7 сентября на РТР-Беларусь в 10:15.
Замещающая семья – форма жизнеустройства граждан, достигших 70 лет и инвалидов I, II группы. Когда их берут для совместного проживания неродные им люди, так называемые помощники по уходу.
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