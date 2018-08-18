Новое правительство в Беларуси. Все кадровые перестановки в одном материале

Новости Беларуси. Президент Беларуси 18 августа сменил руководство правительства. Это кадровое решение стало главной темой субботы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Назначены новый премьер-министр, его заместители, а также ряд министров. Назначениям в Правительстве предшествовала глубокая проработка всех возможных кандидатур. Подбирались они из кадрового резерва главы государства традиционно на альтернативной основе. Как заявил Президент, важнейшей оценкой работы обновленного состава Совета Министров будет являться рост благосостояния людей. Состояние Оршанского района как лакмусовая бумажка. Почему Президент принял жесткие решения в отношении отдельных чиновников?

Несмотря на выходной, суббота ознаменовалась важнейшим политическим событием года. Перестановки в правительстве Президент Беларуси анонсировал еще в начале недели после посещения Оршанского района. И вот 18 августа Александр Лукашенко назвал имена новых руководителей правительства. Непростое решение зрело давно. И поводом для громких отставок стали не только и не столько итоги визита главы государства в восточные районы страны. Орша стала последний каплей, переполнившей чашу терпения. Претензии теперь уже к бывшим чиновникам высшего эшелона – понятны и обоснованы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Волокита и безответственность стали краеугольным камнем работы правительства. Только осталось повесить над ними лозунг «Мы самые умные и великие». На любое предложение, которое касается жизни нашего общества и жизни наших людей – это не можем, это не нужно, задавить, задушить и так далее. Этот курс неприемлем. До каких-то пор это было терпимо. Когда перестали исполнять поручения, которые даны Президентом публично, когда народ смотрит и думает: так, Президент же поручил, почему ж его правительство не исполняет? Вот это и было последней каплей, которая переполнила эту чашу. Я вел себя абсолютно честно в отношении должностных этих лиц. Два года назад поставил задачу, я два года талдычил им и рассказал уже, что надо делать. Выходит так: задачу Президент поставил, потом рассказал, как выполнять эту задачу. Видит, что не выполняется, – пошел выполнять сам. В таком случае, зачем такое правительство? Работа правительства в отставке напоминала поведение героев знаменитой басни. Словно, лебедь, рак и щука, чиновники тянули страну в другую сторону от принятого Президентом и утверждённым народом, пути развития. А значит, по сути, саботировали прямые поручения главы государства. Кадровая суббота: Александр Лукашенко сменил руководство правительства

Главное в работе любого правительства – забота о благосостоянии людей. Об этой истине чиновники периодически забывали. Например, о том, что нужно повысить зарплаты и подтянуть их хотя бы до 1000 рублей, Президент говорил не раз. Советовал пути решения вопроса, напоминал и опять требовал. Но к настойчивым рекомендациям Александра Лукашенко, отнеслись спустя рукава. Александр Лукашенко:

Но сколько крови попортили для того, чтобы (лично мне пришлось это сделать) убедить правительство, что люди хотя бы несчастных 1000 рублей среднюю заплату в стране должны иметь. Что надо подтянуть в 2018 году самые низкооплачиваемые слои (нянечки в детских садах, медсестры и нянечки в больницах, которые носятся с детьми и с нами, когда мы приболеем, люди культуры, социального обслуживания). Самые те, которые на дне находятся. Их надо сегодня подтягивать выше.

Одни формулировки «мы не можем», «мы не должны», «рухнет курс», «рухнет страна», «рухнет все». Ну хорошо! Я предложил альтернативу: давайте тогда вместе с вами будем иметь ту зарплату, которые имеют эти несчастные нянечки. Да нет, это в правительстве невозможно! Надо менеджерам в правительстве поднимать заработную плату и чем выше, тем лучше они будут работать. Так что же это за справедливость? Президент отправил в отставку всех руководителей правительства. Премьер-министром страны стал Сергей Румас. До этого он возглавлял «Банк развития». Обращаясь к новому премьеру, глава государства подчеркнул, от нового состава ожидает командной работы, порядочности и дисциплинированности. «Поработал в разных сферах. Он имеет свою точку зрения» – Президент о новом премьер-министре

Новый премьер-министр направление своей работы видит четко. Все программные документы подписаны, рекомендации получены. Румас: Рост благосостояния людей будет являться основной оценкой работы правительства

На пост первого заместителя назначен Александр Турчин, руководивший до этого Аппаратом Совета Министров. Еще одним заместителем премьер-министра стал Игорь Ляшенко, который возглавлял «Белнефтехим». На совещании он не присутствовал по уважительной причине, был в командировке. По словам главы государства, к Ляшенко перейдут те сферы, которые ранее курировал Владимир Семашко.

Посол Беларуси в России Игорь Петришенко также займет пост заместителя премьер-министра. В его компетенцию войдут вопросы здравоохранения, образования, культуры и спорта .Вице-премьером также стал зампредседателя КГК Владимир Кухарев. Он будет курировать вопросы строительства, ЖКХ, транспорта. Председателем Государственного военно-промышленного комитета назначен Роман Головченко. Александр Лукашенко:

Был определен курс на постепенную модернизацию и совершенствование того, что есть. А то, что у нас есть сегодня, производит то, что востребовано на рынке. Так почему от этого отказываться? Возьмите, к примеру, сельское хозяйство. Сколько было воплей: деньги закапываем, зачем закапываем и так далее. Сегодня все говорят: знаете, сельское хозяйство спасло страну. Комплексы молочно-товарные строили, переделывали допотопные фермы. Сегодня все говорят: молочка – это золото. Это не мои слова, это слова специалистов. Так правильно сделали.

Дальше начали модернизацию деревообработки. Сколько было шума и гвалта, конечно, недостатков хватало. Сергей Николаевич (Румас – прим.) занимался основными этими предприятиями. Сегодня они основной драйвер развития нашей экономики. Вот такая постепенная, спокойная модернизация должна быть. Но самое главное – с первых своих шагов, будучи Президентом, еще зеленым Президентом в те годы, четко было сказано: никакой шоковой терапии, никаких шоков быть не должно. Потому что шок – это резать по живому людей. Я на это никогда не соглашался и никогда не пойду. Резать по живому никому в Беларуси не дано. У нас, во-первых, люди другие, привыкшие к честности и справедливости. Они такую политику не воспримут.



И сегодня же три министерских портфеля оказались в новых руках. Министром экономики назначен Дмитрий Крутой, который ранее был первым заместителем главы этого ведомства. Виталия Вовка на посту министра промышленности сменил бывший заместитель министра экономики Павел Утюпин. Руководителем ведомство архитектуры и строительства стал директор УКС «Мингорисполкома» Минска Дмитрий Микуленок, а министром связи и информатизации – заместитель начальника Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси Константин Шульган.

Александр Лукашенко:

Некоторые говорят, Лукашенко сейчас назначит близких к себе. Слушайте, я до президентства Сергея Николаевича (Румаса – прим.) вообще не знал. Знал его отца – молодец, крепкий был человек. И внимательно к нему присматривался, несколько раз ему говорил свое мнение о его отце. Турчина я в основном узнал, когда поручил IT-сферу развивать. И многих других. И пусть Кухарев не думает, что он просто так переместился в Комитет госконтроля, потом вернулся обратно. Да нет. Это моя практика – проверять людей в разных ипостасях И то, что он побыл в Комитете госконтроля, и то, что он увидел через призму Комитета госконтроля развитие экономики нашей, все недостатки – это благо, это опыт.

То, что Петришенко вместе с Сергеем Николаевичем занимались формированием Евразийского экономического союза, хорошо знают главного нашего экономического и политического партнера – Россию – это очень важно для меня. Им придется заниматься этими вопросами. Но опять же, их не надо по Москве или России за руку водить. Петришенко, наверное, лучше некоторых россиян знает Россию. Для нас это благо. Поэтому нет здесь случайных людей. Или Головченко, который еще при Азаматове пришел в ВПК, покувыркался по всему миру, знает эту сферу, увидел мир, с которым он должен будет работать и торговать продукцией. Это что, плохо? Какой тут еще конкурс может быть? Таких, как Петришенко и Головченко куча? По 300 человек, что между ними конкурс проводить? Это выращенное новое поколение руководителей. И дай бог, чтобы мы не ошиблись, и вы были преданными и надежными людьми. Чтобы не случилось у нас, как в системе здравоохранения: коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет. Блага свои обеспечивали за счет роста цен на лекарства и на технику, которую мы закупали в больницы. Это значит, залезли в карман людей.

Никакой близости, никакой любви у меня к моим подчиненным никогда не было и да, я уважаю людей, которые отдают себя полностью делу. Которые выполняют и несвойственные для себя функции, потому что они любят свою страну и любят народ. Если вы все будете, хотя бы так, как я, любить нашу страну Беларусь и наш народ, у нас с вами получится работа. Новое правительство молодое, но при этом опытное. Практически все из вновь назначенных за плечами имеют военное прошлое. Это значит, умеют в нужный момент сконцентрироваться и даже в сложный момент принять единственно верное решение. Вариантов, как выбрать достойных, предлагали много. Например, привлечь крупных бизнесменов. Александр Лукашенко – новым руководителям правительства: «Нужны опытные люди, умеющие что-то делать своими руками»

Сегодняшним назначениям предшествовала глубокая проработка всех возможных кандидатов. Президент обсудил кадровые вопросы с представителями обеих палат парламента, министром иностранных дел, руководителями госконтроля, КГБ. Кандидатуры на высокие посты обсуждали вместе с общественностью. Все кандидатуры на посты в обновленном правительстве детально обсуждали в Администрации Президента. Участники встречи делились с главой Администрации своим мнением по кандидатурам. Подбирались они из кадрового резерва главы государства традиционно на альтернативной основе. Встреча была инициирована Президентом.

Георгий Гриц, заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации:

Акценты остались прежние, это не какая-то революция. По крайней мере в системах подхода, в ориентации государственной политики. Это усиление и, может быть, выбор тех людей, которые сегодня не только могут, но и должны показать свой потенциал реально в действии. Разговор с новым правительством состоялся обстоятельный. Времени на раскачку у чиновников нет. С понедельника – рабочие будни. Красивые витрины и потемкинские деревни Президента не устроят. Работать придется на совесть, а не для показухи. Это ответ Президента на многочисленные комментарии и заголовки, которые после разгромного посещения Орши, буквально заполонили информационное пространство. От «разноса правительства» до личных отношений с Путиным. Александр Лукашенко мнения изучил и накануне пообещал ответить на наиболее громкие и многочисленные. Александр Лукашенко: «У нас самые продвинутые отношения – в союзе Беларуси и России»

Вопрос марафетов возник в связи с многочисленными инспекциями Президента по стране. Мол, к приезду Лукашенко наводят лоск и блеск, что бы пустить пыль в глаза Президенту. Но методы работы главы государства хорошо известны – заглянуть в каждый уголок и пойти не по предложенному маршруту. Еще одна цитата. Громкая отставка правительства якобы показательная чистка чиновничьих рядов. Президент парирует – такой популизм вовсе не выгодная позиция. Ведь именно по работе правительства, благосостоянию простых людей и судят об эффективности деятельности всей власти.

Еще одна интернет-версия. Якобы правительство решено обновить в преддверии скорых президентских выборов. И в этой связи, Александр Лукашенко жестко расставляет точки над i. Никакой досрочной предвыборной кампании в стране не будет и быть не могло. Все ответы – в Конституции. Громкое политическое решение Президент терпеливо объясняет еще и еще раз. Оно не сиюминутное, тщательно взвешенное, продиктованное бездействием правительства. Но от этого не менее тяжелое. Система власти должна быть механизмом, который работает без сбоев. И в этом случае, альтернативы жестким кадровым перестановкам просто нет. А в комментариях этот тезис звучит как приговор системе.

Александр Лукашенко:

Как некоторые говорят: «Система пошатнулась». Так вот, эти решения как раз и приняты, чтобы система не пошатнулась. Другой системы в Беларуси нет, и никто не предложил другой системы и власти, и развития страны взамен той, которая существует. Одна болтовня. И потом, я уже тоже обращал на это внимание. Ведь если я принимаю какие-то решения, даю указания, это не экспромт. Это выстраданные решения вместе с правительством, с вами, вы эксперты главные. Пусть бы мне один человек сказал, что это решение неправильно. Допустим, восточный регион, Орша, мы будем там заниматься по развитию льноводства. Что не так? Альтернативы никто не предложил.

Немало желающих дать главе государства советы. И если одни критикуют за жесткие решения, другие наоборот – советуют принимать еще более решительные меры. Александр Лукашенко:

Советуют Президенту: «Сажать всех надо, а не увольнять». Виновные сядут. Но в стране должен быть закон, и все должно быть по закону. И их немало уже посадили – тех, кто нарушает этот закон.

Коррупция недопустима в нашей среде. И вас хочу об этом предупредить особо. Потому что завтра вокруг вас начнут виться бизнесмены и прочие, которые хотят легкой жизни. Вы со всеми встречайтесь, разговаривайте. Вы должны видеть, чем живет общество, и вы живете в этом обществе. Но помните: на любое нарушение, особенно взятки, коррупционные и другие проявления, будет мгновенно реакция с моей стороны, как бы мне больно это ни было. Но поверьте, мне болей всего. Мне больнее, чем кому-либо, потому что вы – мои дети. Я вас воспринимаю как своих детей. Мне что, приятно было этих людей уволить? Допустим, Семашко столько проработал. И тот же Кобяков – и там, и там. И Василий Иванович Жарко. Но если провалы в работе. Если у Василия Ивановича Жарко коррупционеры кругом и я трижды предупреждал: посмотри, разберись. А там – обвал. Как я могу работать с таким человеком?