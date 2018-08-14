Состояние Оршанского района как лакмусовая бумажка. Почему Президент принял жесткие решения в отношении отдельных чиновников?

Отправлен в отставку и руководитель Оршанского района. Напомню: поручение сделать этот край передовым, а, по сути, пилотным проектом, по примеру которого в будущем могли бы поднимать другие проблемные регионы, Александр Лукашенко дал ещё в прошлом году. Как результат – масштабные системные недоработки, отсутствие эффективных решений и подходов.

Глава государства раскритиковал работу всей вертикали власти: от райисполкома до верхушки правительства. Крайне жесткий разговор состоялся сегодня в Орше. В ходе совещания своих должностей лишились сразу двое министров – промышленности, а также архитектуры и строительства.

Виктория Ходосок, СТВ: Чуть больше Года назад Президент поручил Правительству навести железный порядок в Оршанском районе. Был подписан и пакет документов по развитию этого региона. На примере Орши Правительство должно было показать работу по развитию отстающих регионов и в дальнейшем использовать этот опыт, где потребуется.

Вчерашние незапланированные визиты Президента на проблемные предприятия показали, что отведенное время было упущено. В ужасных условиях оказались все объекты. На оборудовании плесень, в цехах – мусор и грязь, темнота, дохлые крысы. И даже – дырявая крыша. В общем, практически картина из фильма ужасов. Как в таких условиях могут работать люди? Возмущение Александра Лукашенко легко понять.

Руководители же отдельных предприятий идут по пути наименьшего сопротивления – площади с легкостью продают. Причем не зная толком кому и что под боком вообще будут делать. И еще пытаются кормить Президента бравадными разговорами о том, что вот-вот все «наладим».

Поэтому сегодня в Оршанском райисполкоме Президент провел совещание с чиновниками. Рассматривалось два основных вопроса. Что мешает Правительству и местной вертикали власти безусловно выполнять задачи главы государства? И какая реальная ситуация на предприятиях региона?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По Орше главное было. Социальную сферу мы довели до ума, помогли к Дожинкам создать приемлемый цивилизованный город, который вы должны будете содержать в идеальном состоянии без государственного бюджета, инициативно. Я думаю, 120 человек смогут. К этому нужна производственная база. Люди должны кроме того, чтобы жить в красивом городе, работать, растить детей, содержать семью, поэтому главный упор был сделан на предприятия. Промышленность в Орше приличная. Я уже отмечал, эта промышленность востребована в стране. 50 миллионов долларов примерно импортировали инструмента при живом Инструментальном заводе, и никому до этого нет дела. Вот пример импортозамещения. По всем направлениям мной были приняты решения, они систематизированы, доведены до исполнителей. Не сделано практически ничего, несмотря на напоминания мои и предупреждения на самых высоких уровнях.

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Удивительное дело: Президент поддерживал все вносимые чиновниками предложения по выделению денег Оршанскому району. А работа по развитию почти не движется. Людей чаще увольняют с предприятий, чем берут на работу. И вообще, каждый четвертый белорус, уехавший на заработки из страны, оказывается из Витебской области.

Александр Лукашенко:

Наверное, все вы бывали в Москве, проезжали через Московскую область, и видите последствия подобного размещения населения и производительных сил. Этого допустить нельзя. Для меня ориентиром является уровень заработной платы. Сегодня в Оршанском районе – это 770 рублей, а в среднем по Витебской – 820 рублей. И вообще, Николай Николаевич, Витебщина по уровню состояния населения плетется в хвосте. А на отдельных предприятиях зарплата выплачивается еще и с задержками.

Однако одно дело выводы, которые напрашиваются после посещения предприятия, а другое – работа, проделанная Комитетом государственного контроля. Вывод абсолютны идентичным президентскому взгляду на ситуацию.

Леонид Анфимов, предатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

По сути год, который должен был стать переломным в развитии региона, просто-напросто вылетел. Основная причина заключается в том, что Правительство, как это не раз бывало, выбрало для себя роль смотрящего, а не исполнителя. Проводимую Правительством согласно с облисполкомом и райисполкомом работу, нельзя назвать системной. Она носит скорее косметический характер.

Полный провал констатирует и глава Администрации Президента – Наталья Кочанова. Не выполнено каждое четвертое поручение главы государства по развитию Оршанского района. Самое тревожное, что регион оказался на одном из первых мест по жалобам населения. Конечно, на такие сигналы власть просто обязана обращать внимание.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:

Мы выезжали, Александр Григорьевич, конкретно на каждое предприятие. Это Инструментальный завод, мясокомбинат, молочный комбинат, где я разговаривала с людьми. Я отмечу, что ваше решение мудрое. Средние города они остались. Развиваются областные, развиваются регионы там, где сконцентрировано внимание, как бывает это, председателей облисполкомов. А средние города остаются как-то так, потому что местные органы власти почему-то считают, что это не их вопросы.

Александр Лукашенко:

Почему Кобяков с компанией не выполнили мое поручение? В чем причина, вы же должны были это почувствовать?

Наталья Кочанова:

Как говорит Правительство, так быстро все не бывает.

Александр Лукашенко:

Что значит быстро не бывает? Президент, согласно всем законам Конституции, поставил задачу, определил сроки. Никто против этих задач и сроков не возражал. Все было принято к исполнению.

В сроках действительно была такая формулировка – значительно улучшить положение дел в районе в течение года. Вот момент истины и настал.

Александр Лукашенко:

Как героически вы здесь работали уже вчера Семашко доложил. У меня один вопрос, на который вы должны ответить.

Андрей Кобяков, премьер-министр Беларуси:

Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые участники совещания, за этот год, когда глава государства поставил задачу – в течении года-двух снять те проблемы, которые существуют в Оршанском районе. Решить весь комплекс проблем в полном объеме не удалось. Правительство отдает себе отчет, что сделано недостаточно. Много времени ушло на выработку решений, в каком направлении развивать отдельные сектора экономики района и конкретные предприятия.

Александр Лукашенко:

Андрей Владимирович, когда вы были в последний раз на проблемных предприятиях? Допустим, на тех, где я побывал, походил, посмотрел.

Андрей Кобяков:

В мае.

Александр Лукашенко:

Сколько раз вы там были?

Андрей Кобяков:

На Инструментальном 3 или 4.

Александр Лукашенко:

Вас отвести сегодня, показать результаты вашей работы на том же Инструментальном? Я захожу и думаю, Президент требует, а в Правительстве умные сидят. И все ровно, что он там требует. И в этом виноваты вы. Я вам публично говорю: вы не создали в Правительстве напряжения – бывший Глава Администрации Президента. Решения Президента должны быть выполнены безукоризненно. Я вас предупреждал: работать там надо как в военное время. И Шеймона туда послал, который ничего не сделал в плане контроля. Ничего. Генерал. Поехал в Барань. А когда пошли не по маршруту, женщина – руководитель завода провела в некоторые кабинеты технологических этажей, где люди работают, жуть просто. Дохлые крысы, мыши, презервативы и прочая наркота. И вы мне что-то рассказываете? Спрашиваю, что с этим зданием? Ведь супер здание, таких нет в стране. Мне отвечают: «Это мы на продажу, это под бульдозер». А поставлена была задача, что все помещения должны быть задействованы. Мы должны создать образцовый комбинат ВПК.

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Отдельно глава государства прошелся по списку главы управделами Президента Виктора Шеймана – с так называемыми «достижениями в развития Оршанского района». Разобрал публично – при всех 130 участниках совещания – по пунктам. Вот пара из них.

Александр Лукашенко:

Проанализируем публично, что там сделано? Деньги дали, льготы дали, отсрочку, рассрочку. Неделя работы. И когда это сделано, вопрос, если я в апреле 2017 года поставил задачу. Сформированы перечни неэффективного использования имущества. То есть на лист написали, что под бульдозер, что продадим.

Как говориться – результат на лицо. Неудивительно, что сегодня его многим из присутствующих сохранить не удалось. Между тем, Президент предупреждал, что состояние развития Оршанского района станет «лакмусовой бумажкой» в работе Правительства.

Если поставленные задачи прошли мимо чьих-то ушей, дальнейшее развитие событий – очевидно.

Александр Лукашенко:

Почему не выполнили. Как вариант, Вовка направьте сюда – вытягивать всю эту промышленность, в какой должности я вчера сказал. Пусть определяются. Не сделает, пойдет туда, куда я сказал вчера. Позняка отправить в отставку. И найти ему другую работу. Шерстнев, вы вносите предложения по Исаченко. Я согласен, пусть с сегодняшнего дня начинает работать.

Почему вы, Василий Иванович, не обеспечили в больнице выполнение моих поручений? Почему у вас коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет, а тут вы не успели? В Гомеле не успели. Здесь не успели.

Василий Жарко, вице-премьер Республики Беларусь:

Не успели закупить, если честно.

Александр Лукашенко:

Безобразное отношение к делу. И не дай Бог к 7 ноября не будет здесь подвижек. Я приеду, посмотрю, будем еще по льноводству совещание проводить. Не дай Бог глаз зацепиться, что где-то что-то не так. Вы меня достали своим бездельем.

Уже через несколько минут в кабинете бывшего председателя райисполкома собралась группа по выполнению поручений Президента. На повестке – развитие Оршанского района, кадровые, организационные и другие первоочередные задачи.

Александр Лукашенко принял решение о переведении региона на режим особого функционирования. Все должны работать и шевелиться, теперь это лакмусовая бумажка для всей страны. И довести это дело до положительного финала – просто дело чести.