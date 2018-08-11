Александр Лукашенко испытал новый суперкомбайн «Палессе GS2124»

Новости Беларуси. Один из трех экспериментальных образцов «Полесье» работает на полях хозяйства «Александрийское» Шкловского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Намерение оценить новую модель в полевых условиях Президент выразил 10 августа, посещая предприятие «Гомсельмаш». Новый зерноуборочный комбайн получил ряд высокотехнологичных новшеств: от возможности вождения по спутнику до системы точного земледелия, которая определяет количество урожая, собранного с определенного сегмента, а затем формирует карту урожайности поля.