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Александр Лукашенко испытал новый суперкомбайн «Палессе GS2124»

11 августа 2018 12:18
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Новости Беларуси. Один из трех экспериментальных образцов «Полесье» работает на полях хозяйства «Александрийское» Шкловского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко испытал новый суперкомбайн «Палессе GS2124»-1

Намерение оценить новую модель в полевых условиях Президент выразил 10 августа, посещая предприятие «Гомсельмаш». Новый зерноуборочный комбайн получил ряд высокотехнологичных новшеств: от возможности вождения по спутнику до системы точного земледелия, которая определяет количество урожая, собранного с определенного сегмента, а затем формирует карту урожайности поля.

Александр Лукашенко испытал новый суперкомбайн «Палессе GS2124»-4

Благодаря системе видеообзора гораздо лучше можно контролировать зону выгрузки зерна. Белорусский комбайн не уступает своему зарубежному аналогу в самой полной комплектации, но при этом значительно дешевле.

# Уборочная кампания # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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