«Есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы расколоть белорусское общество по политическим предпочтениям. Это недопустимо»

Новости Беларуси. Следственный комитет 11 августа в очередной раз обратился к гражданам и призвал не поддаваться на провокации организаторов беспорядков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне вечером и ночью на улицы столицы и некоторых других городов вышли те, кто все-таки пошел на поводу «грязных» информационных технологий и стал оружием манипулирования. В основном это молодежь. Стычки, беспорядки, противостояние... О том, как из Беларуси пытаются сделать баррикады европейского масштаба, материал Евгения Пустового.

Минск не выспался. И это самые легкие последствия того, чем могла закончиться еще одна ночная попытка «цветной революции» в Беларуси. Игорь Марзалюк: 1 миллиард 200 миллионов из-за периметра вброшены в этот «мирный стихийный» белорусский протест Евгений Пустовой:

Закрытые станции метро, городской транспорт в пробках, а на торговых центрах замки. Даже по вечерним улицам не погулять. Не на шутку разгулялась толпа. Еще немного, и камни и булыжники полетят в витрины магазинов и окна ваших домов. Но пока их бросают только в милицию.

Андрей Муковозчик, публицист, обозреватель газеты «СБ: Беларусь сегодня»:

Юноша бледный со взором горящим стоит в майке и шортах, бутылочки в ОМОН кидает. Мыслей ноль. Ну, не такие белорусы. Процентов десять – да. Ну, это везде так.

Евгений Пустовой:

А вот они, настоящие белорусы. Сотрудник ОМОНа. Дома их, как и нас с вами, ждут родные. Вчера они не вернулись со службы. В госпитале. Сотрудник МВД: Такого не ожидал. Просто обидно было понимать, что там стоят несовершеннолетний парень с девушкой и кидают в меня бутылкой Евгений Пустовой:

Сегодня ночью врачам военного госпиталя было нелегко. Боролись за жизни тех, кто спасает Беларусь от хаоса. Пострадали более 20 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск, пять из них госпитализированы.

Сотрудник МВД:

Это все подготовленные люди, не так все это спроста. Вот мы стоим, вот баррикады. Мы двигаемся, в нас все летит. Евгений Пустовой:

Вчера белорусский мир отстояли. Белорусский мир – это когда в соседних палатах сотрудники ОМОНа и протестующие. Почти половина пострадавших уличных хейтеров оказались еще и в нетрезвом состоянии. Эти данные пришли из больницы скорой медицинской помощи. Минздрав о жертвах уличных акций: сейчас в организациях здравоохранения на лечении находятся чуть более 200 человек

Вадим Боровик, политический аналитик:

Ценна жизнь каждого белоруса. Мы не делим людей по принципу, служит ли он в правоохранительных органах либо занимает альтернативную политическую позицию – это неприемлемо. Но надо понимать, что есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы расколоть белорусское общество по классовому признаку, по политическим предпочтениям. Это недопустимо. Мы, раскалывая свое общество, сея вражду, пытаемся подвести его к краю пропасти.

Евгений Пустовой:

Толпы, управляемые из чужих столиц, свою родную хотели превратить в развалины. Перевернутые мусорные баки и афиши, сломанные скамейки. Это так выглядят мирные протесты? Серьезно? Это за перемены? Какие? Сергей Клишевич: впереди приезжих для картинки и чтобы прикрыться стоят обычные люди

Евгений Пустовой:

В методичках «цветных революций» это называется сакральной жертвой. Поэтому под защиту белорусских стражей взяли даже штаб видимого предводителя протестов Светланы Тихановской. Но вчера на баррикадах погиб мужчина. В руках автослесаря взорвалось взрывное устройство непонятного происхождения. Он оказался уголовником, который отбывал наказание в местах лишения свободы за убийство человека. Игорь Марзалюк: «Мы не хотим проливать кровь. Мы не хотим делать то, что делают на улицах Парижа и Нью-Йорка» Евгений Пустовой:

Сегодня ночью агитаторы белых ленточек обнажили свои темные планы. Против правоохранительных органов развернулась настоящая уличная война. Милиционеров давили. Специально. Методично. Запланировано.

Так было в Минске. А в других городах, например в Новополоцке, Пинске, Бресте, накануне рядом с эпицентрами беспорядков стояли автомобили с российскими номерами и была слышна украинская речь. Туристы что ли? Вадим Боровик: мировая политика строится так, что даже партнёрам выгодно использовать слабость Евгений Пустовой:

Наши милиционеры – не воспетые Голливудом полисмены – на колени перед беспорядками не встают, а выполняют свою работу. Иначе бы озверевшие уличные хейтеры и страну за пару дней перевернули бы, как машины на Сурганова. Пострадавший от действий протестующих сотрудник МВД: на мирный протест не берут с собой биты, заточки Евгений Пустовой:

Сигналят на улицах тоже по сценарию. Одни и те же колоны дорогих иномарок, проезжая квартал за кварталом, как бы зазывая несмышленую молодежь: идите и воюйте против своих же белорусов.

Вот кадры, как протестующие выясняют отношения между собой. Милиция вмешалась, трагедия не допущена. Но, получается, у толпы нет единства. Объединяет только одно – идеология погромов. Это не политика, это психоз.

Петр Петровский, политический аналитик:

Надеть браслет, напялить ленточку, покричать лозунги, попеть песни, помолиться, призвать какое-нибудь сверхъестественное существо. И потом можно в экстазе и трансгрессии, как многие религиоведы называют, побуянить ритуально по городу, несмотря на то что эти действия носят противоправный характер. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного блокирования транспортных коммуникаций вечером 10 августа на участке дороги по улицам Пушкина и Притыцкого. Также 11 августа в Следственном комитете заявили: блокирующие движение транспорта автомобили будут изымать, а машины, которые используются для создания препятствий, признаются вещественным доказательством. СК о блокировке работы транспорта: может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность Евгений Пустовой:

В то время, когда на автомобилях протестующие стали давить милицию, бывший кандидат в Президенты Светлана Тихановская, которая обещала только мирные протесты, уезжала на машине из страны. Кадры из международного пункта пропуска «Котловка». А 11 августа она обратилась к своим сторонникам.

Экс-кандидат в Президенты Светлана Тихановская сделала заявление: «Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади» Евгений Пустовой:

Мирные призывы постоянно звучат из милицейских мегафонов. Но на них ноль внимания. Надо же картинку сделать. Причем селфи на фоне ОМОНа. Для кого этот отчет? Или для чего?

Петр Петровский:

Они рассматривают все через ролевые игры. Поигравши, подумавши, что мы можем также и в онлайн-режиме. Давайте вспомним, игра «Город засыпает, мафия просыпается». Они рассматривают реальную жизнь не как ответственный процесс, а как такую компьютерную игру: можно побуянить, построить баррикады, покидаться гранатами, прутьями побиться, напасть на сотрудников правоохранительных органов, и за это как будто ничего не будет. Евгений Пустовой:

К уличным битвам белорусская милиция специально не готовилась. Но уже 9 августа – еще до объявления результатов голосования – начались атаки на тех, кто в форме. Нападали на рядовые патрули.

Мы были одеты в обычную форму, без средств индивидуальной защиты. Переживаю за свою страну. Что ни в коем случае нельзя отдать власть людям, которые несут экстремистские идеи. Среди протестующих немало тех, кто знает, куда целенаправленно бить милиционеров в экипировке. Значит, прошли подготовку. Это лишь часть тех, кого вчера задержали за уличные провокации и беспорядки.

Следственный комитет опубликовал видео задержания провокаторов Евгений Пустовой:

Обратите внимание – нацистская символика. Впрочем, методы у тех, кто пытается зажечь страну, такие же. Стариков и женщин – вперед. Это не мирные протесты, это сценарий украинского майдана у нас в Минске.

Андрей Муковозчик:

Эту тактику мы хорошо помним. Это тактика карателей, это тактика оккупантов. Да, это не наше. Это просто они взяли с Запада, все эти стояния на коленях, все эти женщины перед цепью ОМОНа, все эти вот истерические причитания – это все калька с того, что мы уже много раз видели по телевизору. Первый день протестов был в этом смысле даже честнее. Там эти самые пацаны все-таки своих девочек… вот там еще было понимание, что мы... Ну уж если я пошел, так я пошел. Вот, работают политтехнологи. Нет, не вы, выставляйте их вперед. Это очень цинично и это не по-нашему.

Евгений Пустовой:

Но втянуты именно наши дети. Все инструкции получают по Telegram-каналам из-за рубежа. А в роли реальных боевиков – непрошенные гости.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национально собрания Беларуси:

Достаточно продолжительное количество времени те, кто хотят сегодня устроить бардак в нашей стране, готовились к этим событиям, к этим своим мероприятиям в кавычках. В том числе, конечно же, готовили молодежь посредством социальных сетей, воздействия различного психологического, с помощью информации тенденциозной, которая подавалась все это время и сейчас подается в социальных сетях. И сегодня они пожинают результаты, так скажем, своей работы.