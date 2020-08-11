Экс-кандидат в Президенты Светлана Тихановская сделала заявление: «Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади»

Светлана Тихановская, экс-кандидат в Президенты Республики Беларусь:

Уважаемые граждане Республики Беларусь, я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время.

Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких.