Экс-кандидат в Президенты Светлана Тихановская сделала заявление: «Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади»

Новости Беларуси. 11 августа в первой половине дня появилось заявление экс-кандидата в Президенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 11 августа в первой половине дня появилось заявление экс-кандидата в Президенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Светлана Тихановская, экс-кандидат в Президенты Республики Беларусь:
Уважаемые граждане Республики Беларусь, я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время.
Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких.
Как стало известно из достоверных источников, в таких городах, как Новополоцк, Пинск, Брест, накануне рядом с эпицентрами беспорядков были замечены автомобили с российскими номерами, а также слышалась украинская речь.