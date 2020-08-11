СК о блокировке работы транспорта: может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Следует отметить, что создание препятствий, установка баррикад, постов или использование любых инструментов для того, чтобы заблокировать нормальную безопасную работу коммуникаций всех видов транспорта, в том числе и автомобильного, запрещены законом. Они могут повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность. В данном случае ответственность наступает с 16 лет.