СК о блокировке работы транспорта: может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность

Новости Беларуси. 11 августа в Следственном комитете заявили, что блокирующие движение транспорта автомобили будут изыматься у владельцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
СК: блокирующие движение транспорта автомобили будут изыматься у владельцев
Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Следует отметить, что создание препятствий, установка баррикад, постов или использование любых инструментов для того, чтобы заблокировать нормальную безопасную работу коммуникаций всех видов транспорта, в том числе и автомобильного, запрещены законом. Они могут повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность. В данном случае ответственность наступает с 16 лет.