Прямой эфир

СК о блокировке работы транспорта: может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность

11 августа 2020 19:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 11 августа в Следственном комитете заявили, что блокирующие движение транспорта автомобили будут изыматься у владельцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СК: блокирующие движение транспорта автомобили будут изыматься у владельцев

СК о блокировке работы транспорта: может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность-1

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Следует отметить, что создание препятствий, установка баррикад, постов или использование любых инструментов для того, чтобы заблокировать нормальную безопасную работу коммуникаций всех видов транспорта, в том числе и автомобильного, запрещены законом. Они могут повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность. В данном случае ответственность наступает с 16 лет.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Юлия Гончарова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сергей Клишевич: впереди приезжих для картинки и чтобы прикрыться стоят обычные люди
11 августа 2020 18:23

Сергей Клишевич: впереди приезжих для картинки и чтобы прикрыться стоят обычные люди

Игорь Марзалюк: 1 миллиард 200 миллионов из-за периметра вброшены в этот «мирный стихийный» белорусский протест
11 августа 2020 17:23

Игорь Марзалюк: 1 миллиард 200 миллионов из-за периметра вброшены в этот «мирный стихийный» белорусский протест

Минздрав о жертвах уличных акций: сейчас в организациях здравоохранения на лечении находятся чуть более 200 человек
11 августа 2020 16:58

Минздрав о жертвах уличных акций: сейчас в организациях здравоохранения на лечении находятся чуть более 200 человек