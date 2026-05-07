Владислав Бабкевич признан MVP чемпионата России по волейболу

Белорусский волейболист петербургского «Зенита» Владислав Бабкевич признан самым ценным игроком чемпионата России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

При определении MVP соотечественник опередил диагонального московского «Динамо» Максима Сапожкова и доигровщика казанского «Зенита» Дмитрия Волкова. Земляк третий год подряд стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 826 очков в 40 матчах. Процент реализации атак составил – 54. Владислав практически весь сезон провел без сменщика, что повысило уровень его нагрузки, это в итоге немного сказалось на плей-офф и снизило результативность. Напомним, «Зенит» не сумел одолеть «Локомотив» в серии за третье место чемпионата России.