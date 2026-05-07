СТВ-бэкстейдж: что остается за кадром съемок – показываем всю «кухню»

День работников радио, телевидения и связи – праздник людей, талант, мастерство и уникальные компетенции, которые формируют информационную повестку и узнаваемый в мире образ суверенной Беларуси.
Сегодня мы устроим гайд по настоящим кулуарам съемок.
День работников радио, телевидения и связи – праздник людей, талант, мастерство и уникальные компетенции, которые формируют информационную повестку и узнаваемый в мире образ суверенной Беларуси.
Сегодня мы устроим гайд по настоящим кулуарам съемок.
Сколько людей вы видите здесь?
А здесь?
«Братская могила» – так слегка кощунственно на профессиональном телевизионном сленге называют финальные титры, где указаны все специалисты, которые участвовали в создании программы или проекта. Так вот, за этими кадрами стоит работа по меньшей мере 30, а в некоторых случаях и 50 человек. Их работа как будто не видна зрителю.
Вот операторы-постановщики и художник по свету колдуют, чтобы картинка сияла, а ведущие не имели бледный вид. В прямом смысле.
– Самые что ни на есть бойцы невидимого фронта.
– Я только подчеркиваю вашу красоту.
– Если вы видите красивую ведущую в кадре, молодую, со здоровым румянцем – знайте, Александр постарался и хорошо выставил свет.
И здесь настоящий театр теней. Сочный ракурс, художественная раскадровка и свои технические схемы. Подготовка к студийной съемке таких поточных проектов, как, к примеру, новости, занимает всего около 30 минут. А вот запуск новых и поиск концептуальных решений может занять и месяцы.
От идеи до выхода в эфир – рассказываем, как создают новости для ТВ.
Самая разнокамерная студийная съемка – это ток-шоу. Каждый оператор держит на видеоприцеле спикера. В самой большой студии СТВ, которая разместилась на 300 квадратных метрах, стационарных камер 10, не считая подвесных и короля динамичного кадра. Речь про кран.
Посмотрите на эти кадры в студии и в зале на съемках концертов. Это установка для настоящих ТВ-бодибилдеров. Сохранить баланс, плавность ухода и, главное, сработать в тандеме. Такими махинами обычно управляют напарники.
Олег Никитин, телеоператор-дольщик ЗАО «Столичное телевидение»:
Там на противовесе где-то примерно 400 килограмм висит на концертном кране. Когда разгоняешь эти 400 килограмм, ты должен их остановить. Очень нежно, спокойно, чтобы не дернулось и инерция не пошла по стреле, не прилетело на камеру.
В момент студии на съемке все операторы спрятаны. Такой декорационный ход. Остальные подсматривают за процессом в специальных аппаратных, где уже главный дирижер процесса – режиссер. Во время прямого эфира или записи в его команде есть и ассистенты, обычно их несколько, и звукорежиссеры, и редакторская группа.
Мария Киросирова, режиссер ЗАО «Столичное телевидение»:
Самое сложное, наверное, скоординировать всех, чтобы все работали как единый организм. Потому что ты вроде раздаешь какие-то команды, все все слышат, но когда все собираются воедино прямо перед мотором – у всех начинается миллион вопросов.
Стиль и эстетика – за это на СТВ отвечают графические дизайнеры. Ведь у ТВ-продукта, как и у хорошей книги, должен быть как минимум привлекательный форзац. Удачный визуальный образ влияет и на продвижение.
Дмитрий Головцич, заведующий отделом дизайна компьютерной графики ЗАО «Столичное телевидение»:
В первую очередь это, естественно, визуальное сопровождение самой программы, отображение графической сути определенной темы, которая у нас меняется каждую неделю. Ну а также информационное сопровождение, вроде QR-кодов, баннеров, оперативной графики. Сейчас мы активно следим за миром искусственного интеллекта, который очень бурно развивается, и постепенно внедряем это в нашу работу.
Чем выше технические параметры, тем больше высококвалифицированного персонала.
Ремонтируем все: от утюгов до 4К-камер.
СТВ на протяжении 25 лет – в авангарде технологического прорыва.
Денис Рачко, директор технической дирекции ЗАО «Столичное телевидение»:
Мы одни из первых пошли работать в 16 на 9. Мы самые первые в стране начали вещать в режиме HD. Переоснастили все свои студии, купили новые камеры. Мы первые пошли в эфир в формате высокой четкости. И сегодня это уже четыре студии, четыре студии, которые работают в прямом эфире, 20 прямых эфиров в день, два телецентра. Это повод для гордости.
А это гордость нашего автопарка. Без бравады. Таких на профессиональном пути в Беларуси больше не встретить. Это студии на колесах. В нашей профессиональной среде их называют ПТС. Передвижные ТВ-станции способны выехать в любую точку и начать трансляцию.
Как правило, эти машины используют для обеспечения съемок концертов, крупных спортивных мероприятий и важных политических событий. Например, инаугурации Президента, как это было уже в минувшем году.
Показываем то, чего не увидите по телевизору.
Андрей Киросиров, начальник отдела передвижных телевизионных станций ЗАО «Столичное телевидение»:
Возможности наших «пэтээсок» колоссальные. Максимально, наверное, наша ПТС беспрерывно работала на записи концерта. Работали буквально с 8 утра и до часа ночи.
А эти люди умеют приготовить телевизионное блюдо из любых ингредиентов. Их руки-ножницы и душа просят спецэффектов. Инженеры видеомонтажа нашинкуют картинку так, что не оторвать глаз. За полчаса до новостного эфира они способны со скоростью олимпийского марафонца довести материал до лоска. А уж там, где есть время творить, создать визуальный шедевр.
Подробнее в видео.