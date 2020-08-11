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Сергей Клишевич: впереди приезжих для картинки и чтобы прикрыться стоят обычные люди

11 августа 2020 18:23
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Новости Беларуси. Сергей Клишевич в программе Новости «24 часа» на СТВ высказал мнение об уличных акциях в Минске.

Сергей Клишевич: впереди приезжих для картинки и чтобы прикрыться стоят обычные люди-1

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национально собрания Беларуси:
Это делают приезжие люди. Подготовленные. В том числе сюда, в Минск, переброшенные из других регионов и даже из других стран. А за ними… точнее, даже впереди них для картинки и просто чтобы прикрыться стоят обычные люди, обычная молодежь. Которая, может быть, и поддерживает кого-то, может быть, и взгляды другие. А может просто пришла посмотреть, что происходит. Но это сегодня обычные… если грубо говорить, «мясо», которым прикрываются.

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# Акции протеста # общество # Сергей Клишевич # Фотофакт

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