Сергей Клишевич: впереди приезжих для картинки и чтобы прикрыться стоят обычные люди

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национально собрания Беларуси:

Это делают приезжие люди. Подготовленные. В том числе сюда, в Минск, переброшенные из других регионов и даже из других стран. А за ними… точнее, даже впереди них для картинки и просто чтобы прикрыться стоят обычные люди, обычная молодежь. Которая, может быть, и поддерживает кого-то, может быть, и взгляды другие. А может просто пришла посмотреть, что происходит. Но это сегодня обычные… если грубо говорить, «мясо», которым прикрываются.

Читайте также:

Минздрав о жертвах уличных акций: сейчас в организациях здравоохранения на лечении находятся чуть более 200 человек

Пострадавший от действий протестующих сотрудник МВД: на мирный протест не берут с собой биты, заточки

Игорь Марзалюк: 1 миллиард 200 миллионов из-за периметра вброшены в этот «мирный стихийный» белорусский протест