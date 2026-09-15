Новости по тегу #Петр Петровский

Локация выбрана неслучайно. Именно Лошицкая усадьба сыграла ключевую роль в подготовке кадров для освободительного движения Западной Беларуси.
У нас, особенно молодое поколение, – ты ему лапшу на уши не повесишь. И про скрепы цивилизационные он послушает и скажет: «Ну хорошо, а гаджет? Почему нету русского гаджета? Где? Где русский гаджет?» Вот у меня китайский гаджет. Китаец может сказать: «Вот смотри, вот китайский гаджет».
И я думаю, что все-таки это моя позиция. Пусть меня критикует кто угодно. Я считаю, что интеграция Беларуси и России должна происходить по белорусской модели. Просто-напросто мне кажется, что русский человек заслужил жить в более справедливом государстве и обществе.
«Мы должны ценить свою культуру. Столько советских песен про Новый год, а если посмотреть, какие там (за кордоном) поют песни, но они вообще к нашей культуре особо не имеют отношения».
«Трампу надо это все контролировать, а тот, кто контролирует, тот получает все».
«Когда мы говорим о Советском Союзе, об истории. Может быть, это ничего и не значащие факты, а может быть, что-то и значащие».
«У нас, пожалуйста, твори, что хочешь, делай, что хочешь, но в рамках закона. Точка. Все. А там нет, у тебя есть эти шаблоны жесткие».
Почему наш маршрут уже построен на Евразийском экономическом пути? Насколько актуален формат СНГ? И бывает ли экономическая и политическая дружба в геополитике? Собрали мнения экспертов на площадке «По существу».
«В СНГ царит та атмосфера, которая сегодня располагает к интеграции», – добавил старший научный сотрудник Центра политологии Института социологии НАН.
Мы с Российской Федерацией вместе не делаем тот объем рынка, который нужен нашей экономике и экономике Российской Федерации для стабильности, – отметил Петр Петровский.
Наш интерес в том, чтобы через эти переговоры нивелировать милитаризацию в регионе. Наш интерес простой.
То, что Президент сегодня вручал соответствующие награды за достижения, что именно Президент вручает – руководитель государства. В мире-то, может, и есть где-то такое же.
09 октября 2026 21:15
09 октября 2026 21:07
09 октября 2026 19:51
09 октября 2026 19:50
09 октября 2026 19:29
09 октября 2026 19:15
09 октября 2026 17:57
09 октября 2026 17:52