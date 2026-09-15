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Новости по тегу #Петр Петровский

В Лошицком парке прошел торжественный митинг Коммунистической партии
15 сентября 2026 16:52

В Лошицком парке прошел торжественный митинг Коммунистической партии

Петровский: надо строить будущее не музеями, а новыми технологиями
01 апреля 2026 19:51

Петровский: надо строить будущее не музеями, а новыми технологиями

Петровский: интеграция Беларуси и России должна происходить по белорусской модели
01 апреля 2026 18:45

Петровский: интеграция Беларуси и России должна происходить по белорусской модели

Петровский: мы должны делать наши праздники нашими как по форме, так и по содержанию
30 декабря 2025 20:11

Петровский: мы должны делать наши праздники нашими как по форме, так и по содержанию

Петровский: геополитическая задача США – взять под контроль все сырьевые центры
30 декабря 2025 19:54

Петровский: геополитическая задача США – взять под контроль все сырьевые центры

Петровский объяснил, в чём разница между Сталиным, Троцким и Горбачёвым
30 декабря 2025 19:24

Петровский объяснил, в чём разница между Сталиным, Троцким и Горбачёвым

Петровский: Беларусь – это островок свободного мира, здесь ерундой не занимаются и мосты не минируют
30 декабря 2025 19:04

Петровский: Беларусь – это островок свободного мира, здесь ерундой не занимаются и мосты не минируют

Насколько актуален формат СНГ и почему интеграционные союзы нужны Беларуси? Разобрались в ток-шоу
22 декабря 2025 17:50

Насколько актуален формат СНГ и почему интеграционные союзы нужны Беларуси? Разобрались в ток-шоу

Беларусь сегодня нужна СНГ больше, чем СНГ Беларуси – Ревенко
22 декабря 2025 16:22

Беларусь сегодня нужна СНГ больше, чем СНГ Беларуси – Ревенко

Зачем Беларуси сотрудничать с другими странами, если есть Россия? Эксперты объяснили
22 декабря 2025 16:08

Зачем Беларуси сотрудничать с другими странами, если есть Россия? Эксперты объяснили

«Их барахло с долларами особо нам не надо». Петровский рассказал об интересе Беларуси в переговорах с США
11 ноября 2025 20:02

«Их барахло с долларами особо нам не надо». Петровский рассказал об интересе Беларуси в переговорах с США

Петровский: если нет сельского хозяйства, то такое государство – фейк
11 ноября 2025 19:30

Петровский: если нет сельского хозяйства, то такое государство – фейк