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Новости по тегу #Сергей Клишевич

В Минске состоялось заседание комиссии Молодёжного совета при Палате представителей
18 августа 2025 13:34

В Минске состоялось заседание комиссии Молодёжного совета при Палате представителей

Парламентарии Беларуси и Мексики провели онлайн-встречу
08 января 2025 17:38

Парламентарии Беларуси и Мексики провели онлайн-встречу

Пойдёт ли Россия на мирные переговоры в 2025 году? Мнение Сергея Клишевича
26 декабря 2024 20:04

Пойдёт ли Россия на мирные переговоры в 2025 году? Мнение Сергея Клишевича

Клишевич: наша задача сегодня – объединиться вокруг национального лидера и двигать страну вперёд
26 декабря 2024 19:30

Клишевич: наша задача сегодня – объединиться вокруг национального лидера и двигать страну вперёд

Мы готовим рождественские столы, а в Украине поминальные – Клишевич
26 декабря 2024 19:30

Мы готовим рождественские столы, а в Украине поминальные – Клишевич

Национальное собрание Беларуси призывает США прекратить санкции против Кубы
13 декабря 2024 17:20

Национальное собрание Беларуси призывает США прекратить санкции против Кубы

Клишевич: политика Президента на справедливое объединение – это то, к чему стремятся и в БРИКС, и в ШОС
04 декабря 2024 17:27

Клишевич: политика Президента на справедливое объединение – это то, к чему стремятся и в БРИКС, и в ШОС

Клишевич: когда идёт упор на традиции, тогда, и в государстве стабильность
05 ноября 2024 20:50

Клишевич: когда идёт упор на традиции, тогда, и в государстве стабильность

Клишевич: наша задача – укреплять фундамент политической системы, которую начал строить Лукашенко
05 ноября 2024 20:48

Клишевич: наша задача – укреплять фундамент политической системы, которую начал строить Лукашенко

Клишевич: псевдорелигиозные организации сегодня – эффективное западное оружие против нас
23 октября 2024 17:21

Клишевич: псевдорелигиозные организации сегодня – эффективное западное оружие против нас

Клишевич: на Западе боятся Лукашенко, он сильный и мощный переговорщик
18 октября 2024 20:24

Клишевич: на Западе боятся Лукашенко, он сильный и мощный переговорщик

Клишевич: в тех странах, где есть влияние Америки, идёт откровенная фашизация общества
18 октября 2024 19:40

Клишевич: в тех странах, где есть влияние Америки, идёт откровенная фашизация общества