Новости по тегу #Сергей Клишевич

Участники встречи ознакомились, проанализировали условия работы и социальные гарантии, которые предоставляются молодым специалистам.
Одним из главных вопросов в повестке стало формирование группы дружбы, то есть депутатского объединения, ответственного за связи с парламентом партнеров.
«Только победа, только конкретика и только конкретное решение с конкретными гарантиями».
«Мы видим, как пытаются качать наш небольшой еще пока корабль со всех сторон. Поэтому очень опасно нам сегодня здесь производить какие-то шараханья».
«Там люди сегодня не празднуют. Фейерверки и хлопушки запрещены, потому что любой взрыв приводит в ужас любого живущего в этом государстве».
Такие действия грубо нарушают принципы и нормы международного права, сформированные в уставе ООН. Блокада негативно влияет не только на развитие страны, но и нарушает права обычных граждан.
«Американцы управляли с 1991 года миром, с кем хотели, то и делали, кого на колени ставили, кого уничтожали, какие страны прекращали существовать, им никто не мешал».
«Как только мы видим в Армению начинают вживляться левые, западное и левые (не в плане политически), а в плане чуждое этому народу, его историческому пути, варианты политического развития. Тут же начинаются войны».
«Строить уже будут дальше продолжать, пока еще только фундамент – не стены и крышу – наши потомки».
Тема религии – это очень глубокая духовная тема. В том числе вот этих подходов, которые псевдорелигиозные подходы, ими можно управлять обществом, управлять человеком.
«Они боятся нашего Президента, зная его силу воли, выдержку, настойчивость по вопросам отстаивания позиций мира. А им мир не нужен».
«Целая страна, целое государство попадает в такой капкан».
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