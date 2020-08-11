Вадим Боровик: мировая политика строится так, что даже партнёрам выгодно использовать слабость

Вадим Боровик, политический аналитик:

Как строится мировая политика? Всегда партнеров – и мы даже в этом их не обвиняем – им всегда выгодно использовать слабость. Вот если ослаблена экономическая составляющая государства, если социально-политическая нестабильность имеет место, то уже партнер готов зачастую к подписанию не самых выгодных соглашений для страны. Зачастую вынуждены идти на какие-то политические уступки. И поэтому когда какие-то политические силы внутри страны ослабляют вот это единство национальное, то в последующем это угрожает напрямую суверенитету.

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