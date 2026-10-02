«Ведь долгосрочная стратегия англосаксов всегда предусматривала разжигание малых и больших костров на внешних границах России».
«Ни следа, ни демократии, ни толерантности, ни мультикультурности».
«На вопрос, что для вас в жизни является наиболее важным, 81 % ответил «здоровье». Даже не семья, про которую вспомнил 61 % опрошенных».
В Беларуси началась активная подготовка законодательной базы для внедрения беспилотного транспорта. Так что уже через два-три года по улицам городов могут побежать трамваи без вагоновожатых. Доверитесь такому транспорту?
Поток людей через границы с общеевропейцами, несмотря на все их запреты и заборы, чванство и хамство – все равно сочится неостановимой струйкой.
«Эту черту обычно проводит жизнь, и как раз в тот момент человек взрослеет. Меня самого, помню, аж с уроков выгоняли за зеленую кофту».
Пока же немцы решили закрыть российское генеральное консульство в Бонне и прекратить деятельность Русского дома в Берлине. Прямо будто перед войной.
«Понижение уровня образования населения становится закономерным».
«Медиа сообщают следующее, цитирую, Вашингтон хочет, чтобы все эти страны отказались от китайских разработок в сфере ИИ, иначе их исключат из Коалиции или, возможно, ограничат доступ к американским разработкам».
«Поэтому каждый фестиваль, в принципе, может и начинаться, и заканчиваться одним очень белорусским пожеланием. Лишь бы не было войны».
Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ.
«Все лезут спросить у Александра Григорьевича, как им картошку почистить, как им на работу назад устроиться, теперь вот – как обезопасить себя от измен партнера».
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