Прямой эфир

Новости по тегу #Андрей Муковозчик

Муковозчик: мы наблюдаем распад коденции капитализма, глобализма, не видя, что идет ему на смену
02 октября 2026 17:22

Муковозчик: мы наблюдаем распад коденции капитализма, глобализма, не видя, что идет ему на смену

«Иформационный бандитизм!» Муковозчик о том, как YouTube борется с белорусскими СМИ
25 сентября 2026 18:14

«Иформационный бандитизм!» Муковозчик о том, как YouTube борется с белорусскими СМИ

Белорусы еще не поняли, что главное для здоровья – спорт. Муковозчик о результатах социсследования
18 сентября 2026 17:50

Белорусы еще не поняли, что главное для здоровья – спорт. Муковозчик о результатах социсследования

ИИ будет управлять транспортом? О ближайшем будущем порассуждал Андрей Муковозчик
14 сентября 2026 20:20

ИИ будет управлять транспортом? О ближайшем будущем порассуждал Андрей Муковозчик

«А зачем вам туда, земляки?» Муковозчик – об унижениях и провокациях на границе с ЕС
11 сентября 2026 18:58

«А зачем вам туда, земляки?» Муковозчик – об унижениях и провокациях на границе с ЕС

Где черта между самовыражением и эпатажем подростков? Муковозчик про пост Барановичской школы
07 сентября 2026 18:17

Где черта между самовыражением и эпатажем подростков? Муковозчик про пост Барановичской школы

До выражения «пушки вместо масла» Германии осталось не так и много пройти – Муковозчик
04 сентября 2026 19:06

До выражения «пушки вместо масла» Германии осталось не так и много пройти – Муковозчик

«Системному мышлению новые граждане не обучены!» Муковозчик о том, почему в школьных программах Латвии нет логики
31 августа 2026 18:14

«Системному мышлению новые граждане не обучены!» Муковозчик о том, почему в школьных программах Латвии нет логики

США диктуют союзникам правила игры в сфере ИИ. Свободного рынка не будет? Мнение Андрея Муковозчика
28 августа 2026 17:17

США диктуют союзникам правила игры в сфере ИИ. Свободного рынка не будет? Мнение Андрея Муковозчика

Муковозчик: многочисленные праздники в Беларуси возможны только при условии сытой и надежной жизни
24 августа 2026 17:52

Муковозчик: многочисленные праздники в Беларуси возможны только при условии сытой и надежной жизни

Муковозчик: рабочего человека очень трудно сделать «невероятным»
21 августа 2026 17:25

Муковозчик: рабочего человека очень трудно сделать «невероятным»

«Чуть что – сразу к Президенту». Муковозчик – о тренде белорусов жаловаться Лукашенко по пустякам
17 августа 2026 18:07

«Чуть что – сразу к Президенту». Муковозчик – о тренде белорусов жаловаться Лукашенко по пустякам