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Игорь Марзалюк: 1 миллиард 200 миллионов из-за периметра вброшены в этот «мирный стихийный» белорусский протест

11 августа 2020 17:23
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Новости Беларуси. Игорь Марзалюк в программе Новости «24 часа» на СТВ высказал мнение о финансировании уличных протестов в Беларуси.

Игорь Марзалюк: 1 миллиард 200 миллионов из-за периметра вброшены в этот «мирный стихийный» белорусский протест-1

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
1 мільярд 200 мільёнаў укінуты ў гэты «мірны стыхійны» беларускі пратэст з-за перыметра чужых грошай. З Усхода, ад расійскага алігархата. Мяне гэта не здзіўляе. На самай справе ідзе спроба разбурыць традыцыйную сістэму каштоўнасцяў, менавіта разбурыць беларускую дзяржаўнасць і беларускі свет. Людзі, якія крычаць, што яны за новую Беларусь, на самай справе за Севера-Западны край.

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# Акции протеста # общество # Игорь Марзалюк # Фотофакт

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