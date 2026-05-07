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В Минске проходят матчи Детско-юношеской баскетбольной лиги

07 мая 2026 18:22
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В Минске проходят решающие матчи Детско-юношеской баскетбольной лиги. Турнир собрал девочек из разных уголков страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Продолжит Денис Пащеня. 

В Минске проходят матчи Детско-юношеской баскетбольной лиги-2

Денис Пащеня, корреспондент:
У них все как у взрослых. Борьба на каждом сантиметре площадки, горящие глаза и стремление к победе. Да, возможно, сейчас не все получается, но они готовы совершенствоваться, чтобы достигнуть успеха, а это самое главное. Потому уже сейчас можно сказать: будущее у белорусского баскетбола точно есть.

В Минске проходят матчи Детско-юношеской баскетбольной лиги-4

Параллельно соревнования проходят в разных городах. Всего в столице собраны 36 коллективов, в том числе и самые младшие баскетболистки. Сейчас у них в самом разгаре финал четырех, который и выявит победителя. Все без исключения получат памятные подарки.

ДЮБЛ – возможность проверить свои силы. К тому же на одном паркете могут сыграть команды из абсолютно разных регионов, что придает мотивации заниматься видом спорта и обзавестись новыми знакомствами, которые нередко перерастают в дружбу. Тренеры, в свою очередь, внимательно следят за подопечными и подмечают их сильные стороны.

Жанна Грехова, главный тренер сморгонской СДЮШОР:
Очень хорошо, что есть Детская баскетбольная лига. Мы имеем возможность ездить по всей Беларуси, играть, встречаться со всеми командами, это очень здорово. Раньше таких игр не было, столько мы не играли, как сейчас. Дивизионы разные, по силам, подгруппы разные. Это очень хорошо. Стараемся, по субботам у нас игровые между собой, играем с мальчиками. 

Подробности смотрите в видео. 

# Баскетбол

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