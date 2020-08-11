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Минздрав о жертвах уличных акций: сейчас в организациях здравоохранения на лечении находятся чуть более 200 человек

11 августа 2020 16:58
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Новости Беларуси. Врачи лечат всех, не сортируя по политическим взглядам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав о жертвах уличных акций: сейчас в организациях здравоохранения на лечении находятся чуть более 200 человек-1

Александр Пацеев, начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Беларуси:
Последние два дня после несанкционированных уличных акций в организации здравоохранения, в больницы, на станции скорой медицинской помощи обратились граждане с различными травмами. В основном это травмы мягких тканей, травмы конечностей. Но были и пациенты с травмами грудной клетки, черепно-мозговыми травмами, травмами живота. Травмы по большей части относятся к легкой степени тяжести.

К сожалению, один человек погиб. Пострадавший умер до осмотра сотрудниками бригады скорой медицинской помощи.

Ряду пациентов потребовалось оказание оперативного вмешательства. В настоящее время состояние их стабилизировано.

Сейчас в организациях здравоохранения на лечении находятся чуть более 200 человек. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме.

# ЧП # общество # Александр Пацеев # Фотофакт

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