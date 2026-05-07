Россия объявила перемирие с полуночи 8 мая и до конца дня 10 мая

Россия объявила о введении режима прекращения огня с полуночи 8 мая до конца дня 10 мая. В этот период Вооруженные силы полностью приостановят боевые действия. Москва ожидает зеркальных действий от Киева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российская сторона оставляет за собой право ответить в случае нарушения перемирия. В военном ведомстве также подтвердили, что будут предприняты все меры для обеспечения безопасности торжеств 9 Мая.

При этом в случае попыток Украины сорвать празднование Вооруженные силы России готовы нанести ответный удар по центру Киева. Гражданское население и иностранные дипмиссии информированы о необходимости покинуть город заблаговременно – как о вынужденной, но открыто объявленной мере. ЕС, в свою очередь, отказался выводить свои диппредставительства из Киева.