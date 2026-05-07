Прямой эфир

Россия объявила перемирие с полуночи 8 мая и до конца дня 10 мая

07 мая 2026 19:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Россия объявила о введении режима прекращения огня с полуночи 8 мая до конца дня 10 мая. В этот период Вооруженные силы полностью приостановят боевые действия. Москва ожидает зеркальных действий от Киева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Российская сторона оставляет за собой право ответить в случае нарушения перемирия. В военном ведомстве также подтвердили, что будут предприняты все меры для обеспечения безопасности торжеств 9 Мая. 

При этом в случае попыток Украины сорвать празднование Вооруженные силы России готовы нанести ответный удар по центру Киева. Гражданское население и иностранные дипмиссии информированы о необходимости покинуть город заблаговременно – как о вынужденной, но открыто объявленной мере. ЕС, в свою очередь, отказался выводить свои диппредставительства из Киева.

РФ может применить ядерное оружие в случае блокады Калининграда – Sohu. Читайте здесь. 

# Международная политика # День Победы

Другие новости рубрики

Все новости
В Латвии неизвестные осквернили мемориал погибшим во время Великой Отечественной войны
07 мая 2026 17:17

В Латвии неизвестные осквернили мемориал погибшим во время Великой Отечественной войны

Евросоюз больше не способен выпускать даже самые элементарные лекарства
07 мая 2026 17:09

Евросоюз больше не способен выпускать даже самые элементарные лекарства

Мошенники начали звонить под видом ФСЗН
07 мая 2026 15:53

Мошенники начали звонить под видом ФСЗН

ГТК: оставишеся литовские грузовики в мае выедут из Беларуси
07 мая 2026 14:53

ГТК: оставишеся литовские грузовики в мае выедут из Беларуси

ГТК: На всех КПП с ЕС действует система электронной очереди
07 мая 2026 13:39

ГТК: На всех КПП с ЕС действует система электронной очереди

Депутаты Беларуси ратифицировали меморандум о трудовых кадрах из Пакистана
07 мая 2026 12:38

Депутаты Беларуси ратифицировали меморандум о трудовых кадрах из Пакистана

Лукашенко поздравил народного артиста РФ Бортко с 80-летием
07 мая 2026 12:19

Лукашенко поздравил народного артиста РФ Бортко с 80-летием

В РФ хотят разрешить зарубежную музыку на выпускных
07 мая 2026 12:14

В РФ хотят разрешить зарубежную музыку на выпускных

«Взрывной рост». Белорусы понесли деньги на длинные депозиты
07 мая 2026 11:58

«Взрывной рост». Белорусы понесли деньги на длинные депозиты

В Прибалтике погасили последний Вечный огонь
07 мая 2026 10:45

В Прибалтике погасили последний Вечный огонь

В США молодой человек устроил стрельбу на вечеринке – есть погибшие
07 мая 2026 08:37

В США молодой человек устроил стрельбу на вечеринке – есть погибшие

Канцлер Германии Фридрих Мерц признал провал своей политики
07 мая 2026 08:36

Канцлер Германии Фридрих Мерц признал провал своей политики