Игорь Марзалюк: «Мы не хотим проливать кровь. Мы не хотим делать то, что делают на улицах Парижа и Нью-Йорка»

Новости Беларуси. Игорь Марзалюк в программе Новости «24 часа» на СТВ высказал мнение о происходящих в Беларуси событиях.
Новости Беларуси. Игорь Марзалюк в программе Новости «24 часа» на СТВ высказал мнение о происходящих в Беларуси событиях.
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы не хочам праліваць кроў. Мы не хочам рабіць так, як гэта робяць на вуліцах Парыжа і на вуліцах Нью-Йорка, адкуль зараз нясуцца нам павучанні. Мы не хочам забіваць, страляць на паражэнне і вынішчаць. Гэта не нашы метады. Мы імкемся пазбавіцца крыві і гвалту. Мы не хочам забойстваў. І я не магу не выказаць спачуванне. Хай чалавек быў на іншым боку, но ён быў наш чалавек.
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