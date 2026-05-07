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Беларусь и Зимбабве укрепляют спортивные связи

07 мая 2026 18:13
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Глава Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко провел переговоры с министром по делам спорта, отдыха, искусства и культуры Зимбабве Анселем Нхамо Саньятве. В ходе встречи стороны выразили уверенность в необходимости расширения партнерства и укрепления спортивных связей между странами, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Африканский континент играет значимую роль в мировом спорте, а предстоящие Юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в Дакаре осенью 2026 года, будут этому способствовать. Гости, в свою очередь, отметили, что удивлены возможностями Беларуси в развитии физической культуры и спорта. Ранее они посетили выставочную экспозицию НОК, познакомились с главными достижениями отечественных атлетов.

# Беларусь-Зимбабве # Виктор Лукашенко # НОК Беларуси

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