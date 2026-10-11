«Я предпочитал то время, когда зубы нам вырывала зубная фея, а не полиция».
«Он уверен, что его жизнь закончилась».
Резиновые пули лишили зрения школьников в Туре и Аржантее, светошумовая граната оторвала руку подростку в Лансе, а 14-летнему парижанину Эдену газовой шашка повредила челюсть.
«Вместо новых учебников Париж закупает и будет закупать бронемашины и ракетные комплексы».
В ход пошли и резиновые пули, которые уже давно под запретом во многих европейских странах. В руководстве парижской полиции эти зверства цинично оправдывают.
Подростки получают черепно-мозговые травмы, переломы челюстей и лишаются конечностей в результате жестких задержаний и опасных методов разгона. Французы открыто говорят об ответственности действующих властей за подобное отношение к детям и развал системы образования.
Подростки получают тяжелейшие увечья – от переломов челюстей до потери зрения и ампутации кистей рук.
Эксперты ООН прямо назвали методы французской полиции опасными и неадекватными.
В стране продолжается противостояние полиции и протестующей молодежи.
Их применение раскритиковали и эксперты ООН по правам человека, назвав такие методы опасными и несоразмерными.
Учащиеся вновь начинают выходить на улицы городов. Сообщения о новых маршах и демонстрациях уже поступают из Парижа, Лиона, Марселя и других городов. И это несмотря на жесткое, если не сказать жестокое обращение с несовершеннолетними.
В прессу проникает все больше пугающих фактов жестокости.
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00