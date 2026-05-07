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Илья Соловьев продлил контракт с «Питтсбургом»

07 мая 2026 20:10
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Белорусский защитник Илья Соловьев переподписал контракт с «Питтсбургом». Соглашение рассчитано на один год с опцией продления, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Игрок обороны в минувшем сезоне сыграл 30 матчей в НХЛ, сменив клуб по ходу розыгрыша. За «Колорадо» он набрал 3 очка, а в 14 поединках за «пингвинов» отдал 5 результативных передач. Кроме того, земляк дебютировал в плей-офф Кубка Стэнли – на его счету 3 дуэли. 

В Американской хоккейной лиге уроженец Могилева провел 232 противостояния. Изначально Соловьев был выбран «Калгари» в 7-м раунде драфта НХЛ в 2020 году под общим 205-м номером.

# Хоккей # Илья Соловьев

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