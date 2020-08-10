Революция в Беларуси или 6 пунктов управляемого протеста. Обозначаем каждый из них, подтверждаем это фактами

Новости Беларуси. Более 3 тысяч задержанных и десятки пострадавших с обеих сторон. Так закончилась ночь после объявления предварительных итогов голосования на выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Столкновения с силовиками прошли во многих городах. Усмирить разъярённых участников акций удалось только ближе к 2 часам ночи. Итак. Пункт первый – запугивание членов избирательных комиссий. Ещё с обеда возле участков собирались люди и устраивали так называемые «белые карусели». Часто применяемая в этой кампании практика – когда одни и те же группы людей перемещались от одного места сбора подписей к другому. В день выборов – от участка к участку. На этом этапе цель – запугать членов комиссий, посеять страх и панику. Не поддались! Комиссии работу свою продолжили, пусть под давлением и думая о собственной безопасности. Но об этом думала и власть – защита была обеспечена с помощью резервов милиции, военных и сотрудников Службы безопасности Президента. Провокация не удалась.

Вадим Боровик, политолог:

Проводя выборы в центре Европы, мы должны учиться принимать мнения большинства, понимаете? И даже вот когда пошли навстречу меньшинству – кто-то не успел проголосовать – даже продлили работу участков. Это учёт мнения граждан. И вот когда отдельные радикально настроенные представители политических сил, просто обманутые, грубо говоря, белорусы, начали заниматься экстремистской деятельностью на наших улицах – это недопустимо. Пункт второй. Парализовать работу участков в конце дня. Прийти перед самым закрытием, создать очередь. В момент завершения работы громко скандировать об украденных голосах. В идеале – в этот же момент перейти к силовому варианту развития событий. Такая провокация зафиксирована на 33-х участках Минска. Ситуацию разрешал лично Президент – комиссиям разрешили работать, пока не проголосуют все желающие. Как только приняли такое решение и довели его до протестующих, толпа разошлась через 20–30 минут. Провокация не удалась. Олег Гайдукевич об уличных акциях: они ставили одну цель вчера – создать иллюзию большинства

Пункт третий. Ещё до объявления предварительных итогов голосования агрессивно настроенные молодые люди стали массово собираться у Дворца спорта. В дальнейшем планировалось дойти до парка Победы, оттуда всего 200 метров до Дворца Независимости. Заодно захватить ряд административных зданий, одна такая попытка была зафиксирована возле здания УВД Минской области на Кальварийской. Там даже был захвачен один из сотрудников, его пришлось отбивать коллегам. У парка Победы на пути протестующих встали силы правопорядка. На призывы разойтись толпа не реагировала. В силовиков летели палки, файеры, камни, обломки плитки. Пришлось применить резиновые пули. Усмирить толпу протестующих удалось ближе к 2 часам ночи. Несколько десятков сотрудников в итоге получили переломы рук и ног – целенаправленно били по этим частям тела. Провокация снова не удалась. 3000 боевиков были задержано, из них 1000 – в Минске.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:

Многие из подозреваемых и уже задержанных – в состоянии алкогольного опьянения. Изъяты записи камер видеонаблюдения. Установлены и продолжают устанавливаться лица, причастные к беспорядкам. Действиям их всех будет дана соответствующая правовая оценка. Уже сейчас возбуждены уголовные дела по фактам организации и участия в массовых беспорядках по различным частям ст. 293 УК РБ. Ответственность за данные действия соответственно – до 8 и 15 лет лишения свободы. Очень важно понимать, что лица, заинтересованные в массовых беспорядках, используют толпу как своеобразный инструмент достижения своих целей, учитывая психологию людей и направляя их стихийное поведение в нужное им русло. Я прошу не поддаваться на провокации и призывы к нарушению общественного порядка. Правоохранительными органами будут приняты все возможные меры для защиты конституционного строя.

Вернёмся к событиям, которые произошли накануне дня голосования. Пункт четвёртый. Напомним, в Мозыре и Кореличах были задержаны молодые люди. Они изготовили металлические «ежи» и коктейли Молотова. При помощи сообщников всё это должны были доставить в Минск 9-10 августа. Позднее станет известно: захват административных зданий планировался ещё как минимум в Новогрудке и Гомеле. По стандартам украинского майдана – боевики идут, прикрываясь женщинами с цветами и инвалидами на колясках. Только благодаря оперативной и слаженной работе силовиков удалось избежать кровопролития на улицах столицы. По факту – огнестрельное оружие не применялось ни одной из сторон. Очередная провокация не удалась. Однако около 40 раненых милиционеров и более 50 гражданских. Владимир Караник рассказал о состоянии мужчины, который попал под колёса спецавтомобиля МВД

Пункт пятый. Провокация и фейки в СМИ. Якобы погибший вчера. Под колёсами автозака. Эту информацию сегодня, 10 августа, опровергли в Минздраве. Якобы в одном из городов ОМОН опустил щиты и встал на сторону протестующих. И эту информацию сегодня официально опровергли. Но откуда берутся все эти фейки? Всё просто: сразу несколько групп зарубежных журналистов были задержаны на улицах Минска. Они работали без аккредитации. Подпольно. Естественно, никакой объективности в их материалах не было и близко – всё направлено на провокации и на максимальный пиар протеста. Так что с этой провокацией разобрались оперативно и чётко. «Задействован коктейль политических технологий». Андрей Кривошеев объяснил, какими способами пользуются протестующие И завершаем всё самой убойной информацией. Вот – переговоры анархистов. Читаем вслух: нужна сакральная жертва. Кто? Кто-то из триумвирата. Девушка. Звучит страшно, но… Какая революция без жертв? «Мы за ценой не постоим», помните? Вакульчик: по линии борьбы с экстремизмом было перехвачено сообщение: «Нужна сакральная жертва»