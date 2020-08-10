«Создание образа врага, обесчеловечивание оппонентов». Политолог Шпаковский о маркерах цветной революции

Новости Беларуси. Политолог Александр Шпаковский назвал основные методы, которые применяются при цветных революциях. Речь об этом шла в студии телеканала СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
По каким маркерам мы должны понимать, что это умышленная целенаправленная управляемая кем-то извне ситуация?
Любые люди, не поддерживающие эту точку зрения, объявлялись тараканами, то есть их сравнивали с насекомыми
Александр Шпаковский, политолог:
Приведу несколько, так сказать, маркеров, о которых вы говорите. Во-первых, создана прослойка интерпретаторов. Это называется тактика Роя, то есть в течение последних пяти лет в социальных сетях: в YouTube, Telegram, разного рода виртуальные сетевые сообщества и каналы – возникло порядка трёх десятков ресурсов такого рода, целью которых было исключительно очернение белорусской государственной политики, притом любых решений нашей власти, любых элементов белорусской действительности. То есть это такая тактика Роя, когда объект, жертву – в данном случае страну, общество – окружают и просто напросто любые решения интерпретируют, перевирают в своём свете. И таким образом, в этом виде перевёрнутом, доносят до населения. У населения в этой ситуации, у общества, формируется чувство тревоги, фрустрации, ложное понимание справедливости. Да и естественно, даже зачастую, лучшими чувствами людей, такими как вот желание сделать родине лучше, патриотическими чувствами, начинают манипулировать с тем, чтобы убедить людей устранить якобы существующую в государстве несправедливость, которой на самом деле нет – это первое. Второе – создание образа врага, обесчеловечивание оппонентов. Что мы видели в этой кампании? С чего начинал известный блогер? Его кампания называлась «СтопТаракан». То есть глава государства, его сторонники, сотрудники правоохранительных органов – любые люди, не поддерживающие эту точку зрения, объявлялись тараканами, то есть их сравнивали с насекомыми. Всё это мы видели, конечно, эти приёмы у нацистов, когда евреев и цыган, таким образом вот пытались оправдать насилие в их отношении. Всё это мы видели, кстати, в Украине, когда оппонентов майдана назвали колорадскими жуками. А ещё интересно, что всё это мы видели в очень далёкой для Беларуси стране Руанде, где с призыва «Убивай таракана!» в 1994-м году началась резня, жертвами которой стали до миллиона человек.
Евгений Поболовец:
То есть это не белорусское ноу-хау?
Александр Шпаковский:
Нет конечно. И третье – это символика. Разделение общества на «свой-чужой». Белые ленточки. С белой ленточкой – значит, правильный. Не с белой ленточкой – значит «таракан», «застабил», «лукашенковец», то есть человек как минимум тёмный, а как максимум – заслуживающий агрессию в свой адрес. Вот, собственно говоря, о чём я говорил до этого. Мы со своей стороны всё равно этих людей, даже заблуждающихся, считаем своими. А их кукловоды настраивают на то, что та часть общества, которая не с ними – это враги и уже даже, может быть, и не люди. Вот что важно.