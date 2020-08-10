«Создание образа врага, обесчеловечивание оппонентов». Политолог Шпаковский о маркерах цветной революции

Александр Шпаковский, политолог:

Приведу несколько, так сказать, маркеров, о которых вы говорите. Во-первых, создана прослойка интерпретаторов. Это называется тактика Роя, то есть в течение последних пяти лет в социальных сетях: в YouTube, Telegram, разного рода виртуальные сетевые сообщества и каналы – возникло порядка трёх десятков ресурсов такого рода, целью которых было исключительно очернение белорусской государственной политики, притом любых решений нашей власти, любых элементов белорусской действительности. То есть это такая тактика Роя, когда объект, жертву – в данном случае страну, общество – окружают и просто напросто любые решения интерпретируют, перевирают в своём свете. И таким образом, в этом виде перевёрнутом, доносят до населения. У населения в этой ситуации, у общества, формируется чувство тревоги, фрустрации, ложное понимание справедливости. Да и естественно, даже зачастую, лучшими чувствами людей, такими как вот желание сделать родине лучше, патриотическими чувствами, начинают манипулировать с тем, чтобы убедить людей устранить якобы существующую в государстве несправедливость, которой на самом деле нет – это первое. Второе – создание образа врага, обесчеловечивание оппонентов. Что мы видели в этой кампании? С чего начинал известный блогер? Его кампания называлась «СтопТаракан». То есть глава государства, его сторонники, сотрудники правоохранительных органов – любые люди, не поддерживающие эту точку зрения, объявлялись тараканами, то есть их сравнивали с насекомыми. Всё это мы видели, конечно, эти приёмы у нацистов, когда евреев и цыган, таким образом вот пытались оправдать насилие в их отношении. Всё это мы видели, кстати, в Украине, когда оппонентов майдана назвали колорадскими жуками. А ещё интересно, что всё это мы видели в очень далёкой для Беларуси стране Руанде, где с призыва «Убивай таракана!» в 1994-м году началась резня, жертвами которой стали до миллиона человек.