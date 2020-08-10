Лидия Ермошина озвучила предварительные итоги президентских выборов

Новости Беларуси. Во Дворце Республики начинается брифинг председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной, которая озвучила новые цифры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Во Дворце Республики начинается брифинг председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной, которая озвучила новые цифры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидия Ермошина, председатель Центризбиркома Беларуси:
Ознакомлю вас с предварительными итогами выборов, они получались в ручном режиме. Нас с аналитиком было только двое, в час ночи были эвакуированы из Дома правительства. Поэтому мы не принимали результаты, мы приняли их только сейчас накануне этого брифинга.
Единственный результат, который я вчера объявляла, – это были результаты по закрытым участкам для голосования, участки, образованные в больницах и воинских частях, некоторые районы, по которым нам предоставили информацию наши избирательные комиссии.
Если говорить о количестве избирателей, принявших участие в голосовании, то их приняло 5 миллионов 798 тысяч 908 человек, т.е. 84,23 %.
По алфавиту сообщаю данные по кандидатам.
Первый по алфавиту кандидат в Президенты Андрей Дмитриев, за него проголосовали 60 543 человека (1,04 %).
Далее – Канопацкая Анна Анатольевна, за нее проголосовали 97 926 человек (1,68 %).
Лукашенко Александр Григорьевич. За него проголосовали 4 652 423 человека (80,23 %).
Тихановская Светлана Георгиевна. За нее проголосовали 574 312 человек (9,90 %).
Последний кандидат – это Сергей Черечень. За него проголосовали 65 784 человека (1,13 %).
Против всех проголосовали 6,02 % избирателей.
Вот такие предварительные данные, которые будут, конечно, по мере подготовки заседания Центральной комиссии, посвященной итогам выборов, уточняться. Я не думаю, что они существенным образом изменятся. Эти данные коррелируются с данными участков закрытого голосования, где большую часть составляют не военные (их из 36 тысяч закрытых участков только 6 тысяч). Всё остальное – это гражданские лица, которые находятся в больницах и санаториях-профилакториях и представляют все слои общества. То есть они абсолютно не ангажированы.