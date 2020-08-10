Лидия Ермошина озвучила предварительные итоги президентских выборов

Новости Беларуси. Во Дворце Республики начинается брифинг председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной, которая озвучила новые цифры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центризбиркома Беларуси:

Ознакомлю вас с предварительными итогами выборов, они получались в ручном режиме. Нас с аналитиком было только двое, в час ночи были эвакуированы из Дома правительства. Поэтому мы не принимали результаты, мы приняли их только сейчас накануне этого брифинга.

Единственный результат, который я вчера объявляла, – это были результаты по закрытым участкам для голосования, участки, образованные в больницах и воинских частях, некоторые районы, по которым нам предоставили информацию наши избирательные комиссии.

Если говорить о количестве избирателей, принявших участие в голосовании, то их приняло 5 миллионов 798 тысяч 908 человек, т.е. 84,23 %.