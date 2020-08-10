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Лидия Ермошина озвучила предварительные итоги президентских выборов

10 августа 2020 06:28
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Новости Беларуси. Во Дворце Республики начинается брифинг председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной, которая озвучила новые цифры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Лидия Ермошина озвучила предварительные итоги президентских выборов-1

Лидия Ермошина, председатель Центризбиркома Беларуси:  
Ознакомлю вас с предварительными итогами выборов, они получались в ручном режиме. Нас с аналитиком было только двое, в час ночи были эвакуированы из Дома правительства. Поэтому мы не принимали результаты, мы приняли их только сейчас накануне этого брифинга.  

Единственный результат, который я вчера объявляла, – это были результаты по закрытым участкам для голосования, участки, образованные в больницах и воинских частях, некоторые районы, по которым нам предоставили информацию наши избирательные комиссии.  

Если говорить о количестве избирателей, принявших участие в голосовании, то их приняло 5 миллионов 798 тысяч 908 человек, т.е. 84,23 %.  

Лидия Ермошина озвучила предварительные итоги президентских выборов-4

По алфавиту сообщаю данные по кандидатам.

Первый по алфавиту кандидат в Президенты Андрей Дмитриев, за него проголосовали 60 543 человека (1,04 %). 

Далее – Канопацкая Анна Анатольевна, за нее проголосовали 97 926 человек (1,68 %). 

Лукашенко Александр Григорьевич. За него проголосовали 4 652 423 человека (80,23 %). 

Тихановская Светлана Георгиевна. За нее проголосовали 574 312 человек (9,90 %). 

Последний кандидат – это Сергей Черечень. За него проголосовали 65 784 человека (1,13 %).  

Против всех проголосовали 6,02 % избирателей. 

Лидия Ермошина озвучила предварительные итоги президентских выборов-7

Вот такие предварительные данные, которые будут, конечно, по мере подготовки заседания Центральной комиссии, посвященной итогам выборов, уточняться. Я не думаю, что они существенным образом изменятся. Эти данные коррелируются с данными участков закрытого голосования, где большую часть составляют не военные (их из 36 тысяч закрытых участков только 6 тысяч). Всё остальное – это гражданские лица, которые находятся в больницах и санаториях-профилакториях и представляют все слои общества. То есть они абсолютно не ангажированы.

# Выборы в Беларуси # Лидия Ермошина # Андрей Дмитриев # Анна Канопацкая # Александр Лукашенко # Светлана Тихановская # Сергей Черечень # Фотофакт

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