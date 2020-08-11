Пострадавший от действий протестующих сотрудник МВД: на мирный протест не берут с собой биты, заточки

Новости Беларуси. В результате противоправных действий в ночь с 10 на 11 августа пострадал 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск. 5 из них госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В результате противоправных действий в ночь с 10 на 11 августа пострадал 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск. 5 из них госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Протестующие неоднократно прибегали к автомобильному тарану силовиков. Оказавшись в тылу колонны правоохранителей, припаркованные машины заводили, умышленно направляли и врезались в строй.
Сотрудник МВД:
Они считают, что это мирный протест, но, к сожалению, на мирный протест не берут с собой биты, заточки, не кидают в сотрудников камни, бутылки, коктейли Молотова, не давят людей автомобилями. Мой эпизод, когда вытесняли толпу, подошли к перекрестку. Машина одна, мы ее обошли, он дрифтанул на автомобиле круг, я попал именно на капот вместе со щитом. На щите проехал по лобовому, по крыше и упал на асфальт за машину.
Сотрудник МВД:
Такого не ожидал. Просто обидно было понимать, что там стоят несовершеннолетний парень с девушкой и кидают в меня бутылкой. Они это перерастут, потому что все приходит с опытом. Я тоже жил, не знал цену жизни и миру. Служил, рос, а когда сейчас у меня есть дома ребенок, я понимаю, как эта жизнь создается, сколько сил ты тратишь. Мне очень важно, чтобы моя жена с ребенком сейчас ходила по улице спокойно и никакой отморозок в нее бутылку не кидал.