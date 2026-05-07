Баскетболисты «МИНСКА» сравняли счет в полуфинальной серии чемпионата Беларуси с «Борисфеном»

Продолжается полуфинальная стадия чемпионата Беларуси по баскетболу. Второй поединок серии до трех побед провели «МИНСК» и «Борисфен». Встреча прошла в столице, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, в первом матче викторию праздновали могилевчане – 77:71. Хозяева были полны решимости взять реванш, и у них это получилось. На большой перерыв столичная команда уходила в роли лидера, перевес достиг 14 очков. Третья четверть прошла на равных. Оппоненты продемонстрировали плотную борьбу и результативно проявили себя в атаке.

В активе каждой из дружин по 22 балла. В заключительном игровом отрезке гости проявили настоящую волю к победе и подобрались к минчанам на минимальное расстояние, но для положительного результата этого было не достаточно. «МИНСК» оставил за собой эту дуэль – 85:77 и восстановил равенство в серии – 1:1.

В следующий раз эти соперники сыграют в Могилеве 13 мая.

В другой полуфинальной паре баскетболисты «Гродно-93» в первом домашнем поединке уверенно переиграли витебский «Рубон» с преимуществом в 23 очка – 85:62. Вторая встреча дружин пройдет также в Гродно 8 мая.