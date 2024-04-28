Запад наращивает военное присутствие у границ Беларуси – чем ответим? Подводим итоги ВНС

Нам, действительно, нельзя расслабляться. Охотников пошатнуть наши основы хоть отбавляй. На ВНС в этом плане прозвучало много интересного. Доклад председателя КГБ на Западе, наверное, зачитали до дыр. А после того, как дошла суть прочитанного, в той же Литве разродились ответными комментариями. Конечно, бросились все отрицать, мол, ничего такого у Вильнюса даже в мыслях не было. Нам хотелось бы в это поверить. Но факты говорят об обратном. Литва постоянно проводит военные учения вблизи наших рубежей, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Увеличивает военные расходы. По сравнению с 2020 годом они удвоились и уже составляют около 2,7 % ВВП. А к 2035 году Вильнюс намерен потратить на оборону 23 миллиардов евро. Один вопрос: откуда у Литвы такие финансы?

Но даже если мы оставим попытки считать чужие деньги – представим, что это не наше дело – поведение Прибалтики все равно вызывает у нас определенные и небезосновательные опасения. Это же касается и милитари-настроений наших польских соседей. Посмотрите только, как за последнее время вооружилась Польша. Просто до зубов. Разумеется, с помощью США. Польша готовится к закупке новых «Абрамсов», «Пэтриотов», «Хаймарсов». До 2035-го на модернизацию армии поляки намерены потратить 133 миллиарда долларов. При этом та техника, которую закупают, увеличение численности Вооруженных сил, характер военных учений – все это говорит о подготовке к наступлению.

Плюс ко всему на неделе Анджей Дуда подлил масла в огонь и заявил, что Польша готова к размещению американского ядерного оружия. Правда, позже Варшава пыталась дать заднюю, мол, пан президент немного погорячился. Но, как говорится, осадочек остался. И это только вершина айсберга. Мы всего не знаем и, дай Бог, никогда не узнаем. Вот именно для этого и исходя из тех условий, которые сегодня сложились в мире и нашем регионе, в Беларуси обновляют Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину. Но, опять же, делают это не под покровом ночи, не под грифом «секретно», как часто бывает у военных, а абсолютно открыто. А вот для чего придали огласке то, что обычно засекречено, как изменились наши военно-политические установки – спойлер: основы не тронуты – и как Беларусь готова отвечать, продолжит Алена Сырова.

Вспомните себя в самолете, когда штатно, вас мало заботит что именно экипаж делает для этого, зато когда борт попадает в зону турбулентности, все мысли о профессионализме людей в кабине, а в голове инструкции на случай если. Так вот, переводя на обычную жизнь государства в не совсем обычном геополитическом положении, мы сейчас именно в такой зоне. Ситуация и время требуют всеобщей вовлеченности во имя сохранения нашей безопасности и невовлеченности. Лукашенко: в развитие Концепции нацбезопасности принимается правовой акт закрытого характера.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Профессионалы доложат, мы проголосуем и так далее. Нет, уважаемые друзья, это серьезные вопросы. Все должны владеть этими проблемами, ведь главная задача – противостоять, если нужно будет. А как противостоять будет народ, если он не знает заранее, чему противостоять? Хотя надо сказать, что Концепция национальной безопасности никогда не была секретным документом. Она затрагивает все сферы жизни общества – от демографии до экономики. Притом в нашем случае в новой редакции Концепции усиливались как раз таки больше не военные столпы. Запрос у общества на мир и сохранение суверенитета – электорального, безопасности ментальной, биологической.

Время, прошедшее после пандемии коронавируса, вскрыло новые факты в отношении источников и возбудителей особо опасных вирусных инфекций. Испытание биологического оружия на территории сопредельных стран с использованием различных видов патогенных микроорганизмов, а также насекомых в качестве их переносчиков – все это только подтвердило правильность и своевременность принятых нами мер. Что касается Военной доктрины, ее мы тоже вынуждены были пересмотреть также. Поменялись военные угрозы, поменялся характер конфликтов, поменялись мы. Но прежде наши соседи. Гонку вооружений начали еще лет 10 назад.

Александр Лукашенко:

Образ врага в лице Москвы и Минска американцам удалось сформировать. Вашингтон поступательно продавливает агрессивные нарративы в адрес белорусского и российского государств, повышая градус враждебности блока НАТО на нашем направлении. Расширением Североатлантического союза, принявшего в состав Финляндию и Швецию, Вашингтон и Брюссель продолжают формировать вокруг Российской Федерации пояс недружественных государств. На очереди вступления в Альянс другие страны Европы. Цель известна – по замыслу, на этой линии все должно полыхать. Лукашенко: государства альянса, включая Польшу и страны Балтии, наращивают ударно-наступательный потенциал.

Поскольку НАТО – это единый военный блок, сами доктрины готовятся на уровне Альянса. Там формулируют общие правила ведения операций, а Генштаб конкретной страны проводит привязку боевых действий к местности. В польском случае, например, готовилась маневренная оборона, допускалась сдача восточной части страны вплоть до линии Вислы. Польская армия должна была не победить врага, а продержаться 22 дня. После начала СВО оборонительная доктрина Польши была пересмотрена. Если раньше военная инфраструктура размещалась на западе страны из расчета возможной сдачи территории, то теперь ее начали ударными темпами строить на востоке. И уже не для обороны, а для превентивного удара. Под предлогом борьбы с беженцами меняется дислокация войск, их снабжение, на границе с нами развернуты три новые дивизии и почти два десятка бригад теробороны.

Александр Лукашенко:

Я вас просто не запугиваю, как многие начнут говорить, но и скрывать от вас какую-то информацию мы просто не имеем права. Обстановка очень серьезная.

Прописанное в документах уже отчетливо видно: в нашем небе значительно увеличивается количество любопытных глаз. В среднем это около 40 - 50 самолетовылетов в неделю. «Большой упор сделан на сдерживание, то есть на постоянное присутствие войск на восточной периферии НАТО, более мощное «заглядывание» на территории Беларуси и России и сокращение времени реагирования», – так это звучит в польских военных документах. Однако для Беларуси это выглядит как прямая подготовка нападения на нашу территорию. И мы должны его сдержать. Для этого и вернули ядерное оружие на нашу территорию. Лукашенко: мы полны решимости противостоять любому агрессору и нанести ему неприемлемый ущерб. Годы спустя вывод ядерного оружия в начале нашего независимого пути был ошибкой, считает Александр Лукашенко. Но нам ее удалось исправить. Чтобы подобного не повторилось впредь, документы, в которых прописана система сдерживания, и вынесены на Всебелорусское народное собрание. Которое единогласно сказало «да». И если кто-то захочет это решение изменить, сменить вектор и выбранный путь, он больше не сможет этого сделать, не спросив у народа.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма:

Понимаете, каждое должностное лицо на своем месте просвечивается неоднократно с разных углов, с разных ракурсов. И сегодня представители и делегаты, приглашенные на мероприятие, они многие прошли разные ступени, разные должности занимали. Это люди, которым доверяет общество. Защищая перед ВНС Военную доктрину и Концепцию национальной безопасности, руководители силового блока страны подробно рассказывали, о происходящем по линии их компетенций. От некоторых фактов волосы дыбом, хотя не сказать, что для нас что-то новое. Но в этом и опасность. Не стоит забывать: никто уже не воюет в лоб – все начинается с эмоций и умов.

Петр Петровский, политолог:

Убить бдительность через нагнетание ситуации. И это мы видим в определенных моментов – постоянные разведывательные какие-то вещи, диверсионно-террористические… Кирилл Казаков, СТВ:

Просто устают от всего этого. Петр Петровский:

Это становится рутиной, человек перестает обращать на это внимание. Это самый страшный момент. Чтобы не быть застигнутыми врасплох, как это уже бывало, Президент призывает всех быть максимально мобилизованными.