В нидерландской школе произошел пожар – есть пострадавшие

В нидерландском городе Остерхаут из-за утечки газа произошел пожар в школе, в результате которого пострадали пять человек, включая трех детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они получили ожоги разной степени тяжести. Инцидент случился в актовом зале, где проходило мероприятие с участием местных жителей. В ходе встречи произошла утечка газа, которая привела к возгоранию. Спасатели сначала думали, что взорвался баллон, но позже эта версия не подтвердилась. Причины произошедшего сейчас выясняются. Школа временно закрыта, специалисты проверяют оборудование.