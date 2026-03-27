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В нидерландской школе произошел пожар – есть пострадавшие

27 марта 2026 19:48
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В нидерландском городе Остерхаут из-за утечки газа произошел пожар в школе, в результате которого пострадали пять человек, включая трех детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нидерландской школе произошел пожар – есть пострадавшие-2

Они получили ожоги разной степени тяжести. Инцидент случился в актовом зале, где проходило мероприятие с участием местных жителей. В ходе встречи произошла утечка газа, которая привела к возгоранию. Спасатели сначала думали, что взорвался баллон, но позже эта версия не подтвердилась. Причины произошедшего сейчас выясняются. Школа временно закрыта, специалисты проверяют оборудование.

# Нидерланды # Пожар

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