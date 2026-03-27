Турнир по борьбе на призы Камандара Маджидова стартовал в Минске

Турнир по классической борьбе на призы олимпийского чемпиона Камандара Маджидова собрал в Минске сильнейших ребят до 15 лет со всей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В преддверии финалов, а их получилось 11, и еще 22 поединка за бронзовые награды, юные участники прямо на борцовском ковре представили театральную постановку, в которой рассказали без слов о ярких моментах олимпийского чемпиона Камандара Маджидова.

Конечно, о его потрясающей победе на «Дружбе народов – 84» и золоте чемпионатов мира, а также о драматическом поединке планетарного форума 1987 года, где Живко Вангелов отобрал титул у Маджидова. И, конечно, про олимпийский триумф белоруса, в котором пал именно этот болгарин. Без истории нет будущего.