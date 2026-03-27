Госслужащие Греции выйдут на общенациональную забастовку 3 апреля

В Греции анонсировали общенациональную забастовку государственных служащих. К ней призвал высший профсоюзный совет страны, который требует достойной оплаты труда и пенсий, покрывающих реальные расходы, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на недавнее повышение, средняя зарплата в государственном секторе все еще остается почти на пятую часть ниже уровня 30-летней давности, если считать с учетом инфляции. Профсоюзы также настаивают на стабильной занятости для всех работников.

Первая акция пройдет уже 3 апреля у здания Министерства финансов, где соберутся лидеры профсоюзов, чтобы привлечь внимание к необходимости существенного увеличения доходов. Греческие служащие требуют не временных мер, а системных изменений, способных вернуть их заработкам покупательную способность, утраченную за годы кризиса.