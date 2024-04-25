Лукашенко: мы полны решимости противостоять любому агрессору и нанести ему неприемлемый ущерб

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу, чтобы вы понимали, я вас просто не запугиваю, как многие начнут говорить, но и скрывать от вас какую-то информацию мы не имеем просто права. Обстановка очень серьезная. Мы и до размещения ядерного оружия в Беларуси ориентировались на то, чтобы нанести им неприемлемый ущерб. Чтобы они понимали, что мы можем ударить так, что для них это будет неприемлемо. Вопрос не в том, чтобы лоб в лоб стоять и стрелять друг друга. Мы прекрасно понимаем, что это будет очень тяжело, почти невозможно. Поэтому у нас в прежних военных документах были предусмотрены факты и факторы нанесения неприемлемого военного ущерба. Что касается ядерного оружия, мы на территории Беларуси имели самое современное на то время, оно и сейчас на вооружении в России, самое современное стратегическое оружие. Были размещены, я их видел, как я говорил: обнимался с ядерной боеголовкой стратегического назначения. Вывели. Мне пришлось подписывать этот документ, о котором говорил министр. Но если бы мне пришлось принимать тогда решение, мы бы никогда не вывели стратегическое ядерное оружие с территории Беларуси. Это был мощнейший арсенал. Нам не надо было бы никакого другого современного оружия. Но это решено было до меня по требованию американцев. И вы знаете, руководство тогда нашей страны, особенно Верховного Совета, какие люди стояли и как принималось это решение. И многие говорят, вот Россия тут чего-то разместила, чтобы нас поставить под удар.

Я же вам до размещения ядерное оружие здесь говорил и публично заявлял, и обращался к руководству России, Президенту России о возврате к нам ядерного оружия. Стратегическое оружие, может быть, и не надо сюда возвращать, мы же не будем воевать с Америкой. Стратегическое оружие – это межконтинентальные баллистические ракеты, которые у нас были размещены. Но о тактическом оружии и речи быть не может, оно должно быть на территории Беларуси. Поэтому все регламентировано. Сотрудники Министерства обороны и Генерального штаба хорошо знают, что делать и в какой ситуации. Ну и если они разворачивают такие силы, они печатают евро, они печатают доллары. Мы корячимся для того, чтобы их заработать. Как против них сегодня? Как их сдерживать? Ну вот ядерное оружие. Мы, правильно сказал министр, никого не пугаем ядерным оружием. Мы сегодня полны решимости стопроцентно противостоять любому агрессору и нанести ему неприемлемый ущерб. Поэтому, прежде чем создавать коалиции, выдвигать к нашей границе вооруженные силы, провоцировать нас, чтобы мы выводили наши батальонные тактические группы и стояли лоб в лоб, у нас столько людей пока нет и сил. Мобилизацию проводить я не собираюсь. Они должны понимать, что их столица совсем рядом с нашей границей.

Мы уже демонстрировали свое миролюбие. Вот кадры того, как под резаки пускали технику.