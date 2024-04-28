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Командир экипажа президентского самолёта охарактеризовал Лукашенко как пассажира

28 апреля 2024 17:03
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Нам нельзя расслабляться. Охотников пошатнуть наши основы хоть отбавляй. На ВНС в этом плане прозвучало много интересного. Исходя из тех условий, которые сегодня сложились в мире и нашем регионе, в Беларуси обновляют Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. И делают это не под покровом ночи, не под грифом «секретно», как часто бывает у военных, а абсолютно открыто. Для чего придали огласке то, что обычно засекречено, как изменились наши военно-политические установки – спойлер: основы не тронуты – и как Беларусь готова отвечать?

Командир экипажа президентского самолёта охарактеризовал Лукашенко как пассажира-1

Олег Салтовский, командир авиационного отряда авиакомпании:
Наш Президент – командир нашего экипажа. Наше Всебелорусское народное собрание – наш ведущий экипаж, который работает на все наше общество. И Президент тоже – на каждого из нас. И мы тоже работаем на него.

Командир экипажа президентского самолёта охарактеризовал Лукашенко как пассажира-4

Вы наверняка хотя бы раз видели этого человека. Именно ему Президент страны пожимает руку перед тем, как отправиться в одну из командировок и зайти на борт номер один.

Командир экипажа президентского самолёта охарактеризовал Лукашенко как пассажира-7

Олег Салтовский:
По пассажиру Президенту могу сказать, что это очень дисциплинированный пассажир. Конечно, есть доверие, есть особенность рейса, но все рейсы выполняются линейными командирами, которые работают на ваше благо. В том числе и мы.

Командир экипажа президентского самолёта охарактеризовал Лукашенко как пассажира-10

Олег Салтовский как никто знает о том, что может случиться, если неправильно распределить обязанности и ресурс. Именно поэтому ему философию ВНС объяснять не нужно. Как и не нужно объяснять всю степень ответственности делегата Всебелорусского народного собрания.

Командир экипажа президентского самолёта охарактеризовал Лукашенко как пассажира-13

Олег Салтовский:
Надо использовать время по полной. На самом деле, и в критических ситуациях в гражданской авиации, военной авиации очень мало таких ситуаций, которые требуют немедленных действий. И все ошибочные действия, если исходить из худшего, все самые плохие сценарии были на 99 % из-за того, что люди не использовали отведенное время, куда-то спешили. И Президент в своем выступлении именно к этому и призывал: никуда не торопиться, поживем – посмотрим. Мы учим этому летчиков, чтобы они не были заточены на какую-то ситуацию, а в процессе вырабатывали решения, принимали эти решения, использовали время в первую очередь.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Олег Салтовский

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