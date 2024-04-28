Командир экипажа президентского самолёта охарактеризовал Лукашенко как пассажира

Нам нельзя расслабляться. Охотников пошатнуть наши основы хоть отбавляй. На ВНС в этом плане прозвучало много интересного. Исходя из тех условий, которые сегодня сложились в мире и нашем регионе, в Беларуси обновляют Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. И делают это не под покровом ночи, не под грифом «секретно», как часто бывает у военных, а абсолютно открыто. Для чего придали огласке то, что обычно засекречено, как изменились наши военно-политические установки – спойлер: основы не тронуты – и как Беларусь готова отвечать?

Олег Салтовский, командир авиационного отряда авиакомпании:

Наш Президент – командир нашего экипажа. Наше Всебелорусское народное собрание – наш ведущий экипаж, который работает на все наше общество. И Президент тоже – на каждого из нас. И мы тоже работаем на него.

Вы наверняка хотя бы раз видели этого человека. Именно ему Президент страны пожимает руку перед тем, как отправиться в одну из командировок и зайти на борт номер один.

Олег Салтовский:

По пассажиру Президенту могу сказать, что это очень дисциплинированный пассажир. Конечно, есть доверие, есть особенность рейса, но все рейсы выполняются линейными командирами, которые работают на ваше благо. В том числе и мы.

Олег Салтовский как никто знает о том, что может случиться, если неправильно распределить обязанности и ресурс. Именно поэтому ему философию ВНС объяснять не нужно. Как и не нужно объяснять всю степень ответственности делегата Всебелорусского народного собрания.