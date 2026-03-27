«Калгари» Егора Шаранговича уступил «Анахайму» в матче НХЛ

В Национальной хоккейной лиге минувшей ночью на лед выходили трое белорусов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Калгари» Егора Шаранговича в овертайме уступил «Анахайму» – 2:3. Наш нападающий провел дуэль на левом фланге второго звена и отправил шайбу в ворота соперников на 4-й минуте, однако она не была засчитана из-за положения вне игры. Айс-тайм земляка составил более 17 минут – он исполнил 3 броска, совершил 2 перехвата и заработал нейтральный показатель полезности. В сезоне у форварда скромные 26 очков.

«Чикаго» с Артемом Левшуновым в составе не совладал с «Филадельфией» – 1:5. Отечественный защитник получил больше всех сокомандников времени на льду – 22 минуты 20 секунд, однако этот поединок он навряд ли сможет занести в свой актив. Игрок обороны не отметился результативными баллами, допустил 2 потери и получил -3 в графу полезности. В текущем розыгрыше воспитанник жлобинской школы хоккея набрал 24 очка.

А вот «Вашингтон» выдал яркий матч против «Юты» – 7:4. Главным творцом этой победы стал Александр Овечкин, который оформил хет-трик. Наш Алексей Протас дважды угрожал неприятельским владениям, совершил столько же блок-шотов и по итогам встречи записал +2 в графу полезности. На данный момент у белоруса 47 баллов.