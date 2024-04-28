Как в Беларуси контролируют соблюдение норм охраны труда и какие сферы наиболее опасны?
Обеспечение безопасности белорусского народа – приоритетная задача государства. И речь не только о военной составляющей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За годы суверенитета в нашей стране существенно снизился уровень преступности, гораздо меньше людей стало гибнуть на дорогах, водоемах, при пожарах и на производстве.
Однако, как отметил глава государства на заседании ВНС, хотя отсутствие такой статистики в принципе – это утопия, мы все равно должны к этому стремиться. Одним из важнейших направлений государственной политики является обеспечение реализации прав граждан на безопасные условия труда. Соблюдение законодательства в этой области под постоянным контролем. Благодаря сотрудникам Департамента государственной инспекции труда, гибель людей на производстве снизилась более чем на 11 %. В 2023-м работники ведомства провели 415 проверок. Было выявлено и исправлено 42 тысячи нарушений, предотвращено около 11 тысяч несчастных случаев. Чаще всего на производствах фиксируются факты падений с высоты и травм по неосторожности.
Игорь Старовойтов, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Получить такую травму можно везде: работая в офисе, на предприятии. Таких травм достаточно много – по статистике, их практически 20 %. Поэтому сейчас стоит задача, чтобы в том числе и профсоюзные организации обращали внимание на самосохранительное поведение. Работник должен не только соблюдать требования охраны труда, но и вообще в повседневной жизни, придя на работу, вести себя осторожно.
По законодательству работники имеют право на безопасную профессиональную деятельность. Но есть сферы, где риски повышены. Одна из них – лесозаготовка. Впрочем, и здесь есть возможность обезопасить людей. В этом помогают автоматизация и дистанционное управление.
Иван Карчевский, начальник управления охраны и государственной экспертизы условий труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Валка древесины – это действительно один из опасных видов производства, где происходит много несчастных случаев. Как правило, они заканчиваются, к сожалению, смертельными случаями. Поэтому задача стоит такая, чтобы перевести максимально заготовку древесины на машинный способ ее заготовки. По данным 2023 года, более 79 % древесины заготовлено организациями Министерства лесного хозяйства машинной заготовкой.
Не менее важная задача, поставленная перед Департаментом государственной инспекции труда, – работа с кадрами. Вскоре из вузов выпустятся более 300 молодых специалистов.