Как в Беларуси контролируют соблюдение норм охраны труда и какие сферы наиболее опасны?

Обеспечение безопасности белорусского народа – приоритетная задача государства. И речь не только о военной составляющей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За годы суверенитета в нашей стране существенно снизился уровень преступности, гораздо меньше людей стало гибнуть на дорогах, водоемах, при пожарах и на производстве.

Однако, как отметил глава государства на заседании ВНС, хотя отсутствие такой статистики в принципе – это утопия, мы все равно должны к этому стремиться. Одним из важнейших направлений государственной политики является обеспечение реализации прав граждан на безопасные условия труда. Соблюдение законодательства в этой области под постоянным контролем. Благодаря сотрудникам Департамента государственной инспекции труда, гибель людей на производстве снизилась более чем на 11 %. В 2023-м работники ведомства провели 415 проверок. Было выявлено и исправлено 42 тысячи нарушений, предотвращено около 11 тысяч несчастных случаев. Чаще всего на производствах фиксируются факты падений с высоты и травм по неосторожности.